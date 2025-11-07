Invazivna vrsta stigla u Europu! Napada ljude, peče kao vatra i uništava sve na svom putu

Mali crveni mrav sposoban je za globalnu destrukciju. Porijeklom iz Latinske Amerike, proputovao je svijet, kolonizirao zemlje, poremetio ekosisteme i napravio milijune eura štete. Sada se udomaćio u Europi.

Giuseppe Battaglia iz Avole na Siciliji, usred ljeta nosio je čarape i cipele da ga ne bi izjeli crveni mravi. Avola je pitoreskni gradić bogate povijesti poznat po poljima badema i citrusnog voća, epicentar je ekološke invazije, piše CNN.

Battaglia se sjeća početka zaraze, prije dvije ili tri godine. U svom je vrtu vidio mravinjake, ali oni su se razlikovali od uobičajenih mrava. Bili su manji, crveniji, brojniji i pekli su. Ubod je bio bolniji nego ijedan prije i ostavio bi male pustule (rane nalik mjehurima), čiji su ožiljci bili vidljivi više od godinu dana.

Invazija mrava na Siciliji

Otprilike u isto vrijeme, znanstvenici su počeli istraživati ​​izvješća o novoj vrsti mrava na otoku. Godine 2023. objavili su svoja otkrića: uvezeni crveni vatreni mravi prvi su put uspostavili populacije u Europi. Mapirali su 88 gnijezda u pokrajini Sirakuza, gdje se nalazi Avola. Ne mogavši ​​točno odrediti gdje ili kada su mravi stigli, nakon daljnjeg istraživanja posumnjali su da su mravi prisutni u tom području najmanje od 2017. godine.

Na Siciliji je program iskorjenjivanja započeo u lipnju 2025. Predvođen regionalnom vladom i talijanskim Ministarstvom zaštite okoliša, zajedno sa znanstvenicima sa Sveučilišta u Cataniji, cilj mu je zaustaviti širenje mrava dalje u Europu i istrijebiti vrstu s otoka.

Uobičajeni naziv vrste dolazi od činjenice da kada ubode, "ostavlja osjećaj peckanja poput vatre“, rekla je Lucia Zappalà, profesorica entomologije na Sveučilištu u Cataniji, koja je uključena u program. Znanstveni naziv je taj što "čini se da ga se ne može pobijediti, kontrolirati, upravljati njime“. Invicta je latinski za nepobjediv.

Svejed koji se hrani i manjim sisavcima

Kako se širi, uvezeni crveni vatreni mrav izazvao je pustoš. Vrsta je svejed. Hrani se domaćim mravima, kao i drugim kukcima, gmazovima i vodozemcima, poput žaba i guštera, pa čak i malim sisavcima. U SAD-u su dokumentirani slučajevi napadi na gnijezda ptica pjevica, konzumiranja jaja i mladih ptica.

U Australiji, Marni Manning iz Nacionalnog programa za iskorjenjivanje vatrenih mrava rekla je da invazivni mravi već imaju značajan utjecaj na kultne vrste u zemlji.

"Koala, životinja koja se sporo kreće kada je na kopnu, vrlo je ranjiva na grabežljive aspekte ovog mrava. Također smo imali slike ehidna (bodljikavih mravojeda) mrtvih na gnijezdima vatrenih mrava“, rekla je.

Uništavaju ekosustav

Mravi uništavaju korijenje biljaka i sadnica, poput soje i konoplje, utječući na bioraznolikost i oštećujući poljoprivredne usjeve. U Kini je uvezeni crveni vatreni mrav smanjio prinos mungo graha, a otrovni ubodi mrava naštetili su stoci i poljoprivrednim radnicima. Yijuan Xu, profesor na Južnokineskom poljoprivrednom sveučilištu, u e-poruci je rekao da su "neki poljoprivrednici, nesposobni tolerirati ubode uvezenih crvenih vatrenih mrava, napustili svoju zemlju“.

Pokušaji suzbijanja vrste bili su skupi. U SAD-u se procjenjuje da je vatreni mrav odgovoran za više od šest milijardi dolara godišnje za popravak štete, medicinsku skrb i troškove suzbijanja, dok je Australija izdvojila 600 milijuna australskih dolara (400 milijuna dolara) tijekom četverogodišnjeg razdoblja kako bi pomogla u iskorjenjivanju.

Manning je rekao da je to djelić onoga što bi koštalo da se vatreni mravi nastave širiti. Trenutno je vrsta uglavnom ograničena na saveznu državu Queensland, ali prema projekcijama programa, ako se ne kontroliraju, invazivni mravi mogli bi zaraziti do 97 posto zemlje i koštati do 2 milijarde australskih dolara (1,3 milijarde dolara) svake godine.

Pokušaj iskorjenjivanja

Sicilija već trpi neke od posljedica zaraze. Državni rasadnik u pokrajini Syracuse je zatvoren, a redovi mladih sadnica autohtonog drveća, nekada namijenjenih pošumljavanju, čekaju uništenje.

Kada je CNN posjetio, znanstvenici sa Sveučilišta u Cataniji otvorili su korijenje jedne biljke i kolonija mrava izbila je iz tla. To naglašava potencijalnu opasnost, rekao je Zappalà,

"Može se prenositi kao autostoper na bilo kojoj vrsti voća ili biljnog materijala", rekao je.

Istraživači su primijetili da u područjima s visokom gustoćom crvenih uvezenih vatrenih mrava često ima puno manje domaćih vrsta mrava ili ih uopće nema. S vremenom bi to utjecalo na cijeli ekosustav, objasnio je Roberto Catania, postdoktorski istraživač na Sveučilištu u Cataniji, narušavajući prirodnu ravnotežu i utječući na biljke i životinje koje ovise o domaćim kukcima.

U mamce postavili insekticid

Na groblju na periferiji Syracuse, najsjevernijem mjestu gdje su mravi zabilježeni, gnijezda je u izobilju. Istraživački tim, želeći procijeniti gustoću vrste, postavio je epruvete s kriškom hrenovke kao mamac uz grobove. U roku od pola sata, svaki je bio prepun crvenih uvezenih vatrenih mrava.

Cilj programa iskorjenjivanja, objasnio je Zappalà, jest stvoriti granicu zadržavanja od vanjskog ruba poznate zaraze i postupno se kretati prema unutra, tretirajući ciljana područja. Mamac - koji sadrži kukuruznu krupicu i sojino ulje, koje privlači mrave, te insekticid nazvan indoksakarb - nanosi se na svako gnijezdo ili na lokalizirana područja gdje se mrav nalazi.

Mravi odnose mamac natrag u gnijezdo, gdje ga pojedu matice, što pomaže uništiti cijelu koloniju. Ipak, znanstvenici su zabrinuti da je zbog velike gustoće mrava potpuno istrebljenje malo vjerojatno.

"Iskorenjivanje je izazov, posebno kada je prisutnost vrste široka“, rekao je Zappalà.

Je li prekasno?

Drugi se boje da bi moglo biti prekasno.

"Još uvijek postoji nada da bi ih mogli eliminirati sa Sicilije. Mogu li to učiniti na vrijeme kako bi spriječili njihovo širenje na kopno, ne znam", rekao je entomolog Vargo.

Mnogi stručnjaci ističu Novi Zeland kao primjer koji dokazuje važnost ranog nadzora i praćenja. No, zemlja je imala prednost: već je imala stroga pravila biosigurnosti, povijest nacionalnih programa nadzora štetočina i invazivnih vrsta te široko rasprostranjenu svijest građana.

"Novozelanđani su vrlo svjesni unesenih predatora i što oni mogu učiniti“, rekao je Phil Lester, profesor biologije na novozelandskom Sveučilištu Victoria u Wellingtonu.

Biosigurnost je ovdje visoki prioritet - nalazimo se usred ničega... i ponosni smo na našu bioraznolikost i ulažemo određene napore u kontrolu invazivnih vrsta.“

Invazivna vrsta najvišeg prioriteta

To nije bio slučaj u Italiji. Znanstvenici su naišli na vrstu potencijalno godinama nakon što je prvi put uspostavljena, a napori za iskorjenjivanje započeli su tek dvije godine nakon službene dokumentacije vrste.

Piero Genovesi, predsjednik Specijalističke skupine za invazivne vrste Međunarodne unije za očuvanje prirode (IUCN), objasnio je da je crveni uvezeni vatreni mrav uvršten na popis invazivnih stranih vrsta najvišeg prioriteta Europske unije te da stoga postoji obveza svih zemalja EU-a da provedu nadzor i odmah prijave mrave kada se otkriju.

"To je lako reći, nije tako lako provesti u praksi na terenu“, priznao je. Za razliku od Novog Zelanda, „mi nemamo tradiciju stvaranja preventivnih sustava za invazivne strane vrste.“

Pozivaju javnost da pomogne

Sicilijanski tim za iskorjenjivanje poziva javnost da pomogne u naporima. Planira pokrenuti program građanske znanosti, koji će pomoći u potpunijem razumijevanju gdje su se mravi proširili.

"Bojim se svih onih gnijezda koja još nismo pronašli, a koja se nalaze u privatnim kućama, privatnim vrtovima, voćnjacima“, rekao je Zappalà.

Sicilija se nalazi na prvoj crti europske invazije vatrenih mrava. Ako ne uspije obuzdati širenje, više zemalja bit će u opasnosti. Genovesi se nada da će potencijalna opasnost potaknuti ostatak kontinenta na djelovanje - što će dovesti do jačih politika biosigurnosti, povećanja preventivnih napora i koordiniranog djelovanja.

"Neaktivnost jedne zemlje može utjecati na druge", rekao je.

Uvjereni u uspjeh

Giusi Savarino, regionalni vijećnik sicilijanskog Odjela za teritorij i okoliš, rekao je za CNN da je, unatoč sporom otkrivanju vatrenih mrava, uvjeren da će moći "brzo obuzdati populaciju vrste“ i na kraju postići iskorjenjivanje unutar regije.

Međutim, dodao je da se zbog teškoće otkrivanja mrava na graničnim kontrolama "ne može isključiti da je vrsta već prisutna u kontinentalnoj Italiji; stoga sigurnost Europe u vezi s vatrenim mravima ne ovisi isključivo o naporima sicilijanske regije za iskorjenjivanje.“

Crveni uvezeni vatreni mrav samo je vrh ledenog brijega. Invazivne strane vrste među su glavnim pokretačima gubitka bioraznolikosti i odgovorne su za više od 60 posto svih globalnih izumiranja, prema IUCN-u. S globalizacijom i klimatskim promjenama, njihovo širenje se brzo povećava.

Ovaj problem možemo riješiti

Ali ovo je ekološki problem koji svijet može riješiti, rekao je Genovesi:

"Nemamo jasne ideje o tome kako spriječiti izumiranje milijun vrsta, ali znamo kako bismo mogli značajno smanjiti utjecaj invazivnih stranih vrsta. To zahtijeva resurse, naravno, više političke volje, jasno zakonodavstvo i svijest javnosti.“

Postoji jedna velika prednost u borbi protiv ovog žestokog vatrenog mrava. Njegovi smrtonosni ubodi i sklonost gniježđenju u vlažnim, navodnjavanim područjima u blizini ljudi znače da njegove invazije uglavnom ne prolaze nezapaženo. Rano otkrivanje je moguće.

Ako su zemlje oprezne i brzo djeluju, "nepobjedivi“ mravi mogli bi biti poraženi.

