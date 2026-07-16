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ODVRATNA SCENA /

Hrvat uhićen u Njemačkoj: Ljude je zgrozilo ono što je napravio pred djecom

Hrvat uhićen u Njemačkoj: Ljude je zgrozilo ono što je napravio pred djecom
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Foto: ilustracija: 5VISION.NEWS/imago stock&people/Profimedia

Muškarac je pobjegao pješice, ali ubrzo su ga uhitili policajci u civilu

16.7.2026.
7:38
danas.hr
ilustracija: 5VISION.NEWS/imago stock&people/Profimedia
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Policija je u njemačkom Erlangenu uhitila 52-godišnjeg hrvatskog državljanina koji se u nedjelju i ponedjeljak skinuo pred dvojicom 11-godišnjih dječaka, javlja Fenix.

Osumnjičenik je dječake sreo u nedjelju u 19.30 sati u podvožnjaku kanala Majna-Dunav, kod mosta Membacher Steg, te je pred njima počeo dirati svoje genitalije. 

Odvratnu scenu ponovio je i sljedeći dan navečer, kada se na istom mjestu skinuo pred istom djecom. Jedan od njih tada je nazvao svoju majku, koja je potom obavijestila policiju.

Zatražen pritvor 

Muškarac je pobjegao pješice, ali ubrzo su ga uhitili policajci u civilu i priveli u postaju na obradu te su mu uzeli i DNK. S obzirom na to da 52-godišnjak nema stalnu adresu u Njemačkoj, državno odvjetništvo Nürnberg-Fürth zatražilo je da mu se odredi pritvor zbog rizika od bijega i recidivizma.

Traje istraga koja bi trebala utvrditi više detalja o slučaju, a provjerava se i događaj od prije deset dana, kada se nepoznati muškarac nepristojno ponašao pred dvoje tinejdžera u Europakanalu u Erlangenu. Policija istražuje je li možda i tu riječ o 52-godišnjaku. 

HrvatNjemačkaDjecaPolicija
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