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DETALJI KRVOPROLIĆA /

Hrvat mačetom ubio suprugu u Njemačkoj! Svjedok: 'Bilo je puno krvi, bježao sam da se spasim'

Hrvat mačetom ubio suprugu u Njemačkoj! Svjedok: 'Bilo je puno krvi, bježao sam da se spasim'
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Foto: 5VISION.NEWS/imago stock&people/Profimedia

Tužiteljstvo je objavilo kako je par bio u braku od 1991. godine

15.7.2026.
15:03
Dunja Stanković
5VISION.NEWS/imago stock&people/Profimedia
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Muškarac koji je u centru njemačkog gradića Kelkheima sinoć ubio suprugu je hrvatski državljanin, potvrdilo je javno tužiteljstvo u Frankfurtu. Dan nakon užasa u gradiću udaljenom deset kilometara od Frankfurta, cure detalji zločina koji je šokirao prolaznike. 

Naime, njemački mediji pišu da je za hladnokrvni zločin osumnjičen 60-godišnji Hrvat koji je dvije godine mlađu suprugu ubio mačetom u blizini tržnice. 

Hrvat mačetom ubio suprugu u Njemačkoj! Svjedok: 'Bilo je puno krvi, bježao sam da se spasim'
Foto: Richie Sanders/imago stock&people/Profimedia
Hrvat mačetom ubio suprugu u Njemačkoj! Svjedok: 'Bilo je puno krvi, bježao sam da se spasim'
Foto: Richie Sanders/imago stock&people/Profimedia

Među supružnicima je navodno izbila svađa. Šezdesetogodišnjak je, prema riječima svjedoka, supruzi nanio kobnu ubodnu ranu na vratu. 

Očevidac Peter, koji je bio udaljen pet metara od mjesta napada, tvrdi da je muškarac ubo žrtvu mačetom u vrat. "Sve je bilo puno krvi. Bježao sam da se spasim", kazao je. Žena je navodno pobjegla u istom smjeru, a onda se srušila. 

'Bio je agresivan' 

Prolaznici su ga svladali i zadržali do dolaska policije kada je i uhićen. Tijekom uhićenja zadobio je lakše ozljede. 

Sudac Okružnog suda u Frankfurtu odlučit će hoće li osumnjičeni biti zadržan u pritvoru. 

Hrvat mačetom ubio suprugu u Njemačkoj! Svjedok: 'Bilo je puno krvi, bježao sam da se spasim'
Foto: Richie Sanders/imago stock&people/Profimedia
Hrvat mačetom ubio suprugu u Njemačkoj! Svjedok: 'Bilo je puno krvi, bježao sam da se spasim'
Foto: 5VISION.NEWS/imago stock&people/Profimedia
Hrvat mačetom ubio suprugu u Njemačkoj! Svjedok: 'Bilo je puno krvi, bježao sam da se spasim'
Foto: Richie Sanders/imago stock&people/Profimedia

Tužiteljstvo je objavilo kako je par bio u braku od 1991. godine, ali nisu iznosili više informacija zbog istrage koja traje. Motiv i pozadina ubojstva zasada nisu javno poznati, no policija prikuplja dokaze i ispituje svjedoke kako bi složila mozaik zločina. 

Vladimir Milovac iz Kelkheima ispričao je medijima da dugo poznaje osumnjičenog muškarca, žrtvu tek nekoliko mjeseci. Njihovi psi su se zajedno igrali. 

Ispričao je kako mu se ubijena žena činila umorno i pod stresom, a da je njezin suprug bio agresivan prema njoj i prijetio joj. 

Mještani malenog gradića su šokirani. "Donijela sam ružu jer ne možemo ništa drugo učiniti. Apsolutno je strašno. Stvarno sam bez riječi", dodala je mještanka. 

Brojne hitne službe izašle su na teren, uključujući forenzičare i vatrogasce, a policija je blokirala pristup mjestu zločina. 

NjemačkaUbojstvoHrvatCrna Kronika
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