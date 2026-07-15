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ZLOČIN U NJEMAČKOJ /

U centru grada nasmrt izbo ženu, šokirani prolaznici svladali ubojicu do dolaska policije

U centru grada nasmrt izbo ženu, šokirani prolaznici svladali ubojicu do dolaska policije
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Foto: Shutterstock/Ilustracija

Prema izvješćima, sve se dogodilo u području Frankfurter Straße u blizini tržnice

15.7.2026.
9:19
Dunja Stanković
Shutterstock/Ilustracija
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Stravičnim scenama svjedočili su u utorak navečer prolaznici u centru malog njemačkog grada Kelkheim nedaleko od Frankfurta gdje je muškarac nožem ubio svoju suprugu.

Zločin se dogodio oko 21 sata kada su centrom počeli odjekivati vriskovi, prenosi Bild. Iz zasad neutvrđenih motiva, muškarac je nožem presudio ženi koja je preminula na mjestu napada, čiju su hladnokrvnost pokazivali tragovi krvi na pločniku. 

Svjedoci su uspjeli svladati napadača i zadržati ga do dolaska policije koja ga je uhitila, potvrdio je glasnogovornik policije.  

Pozadina napada nije poznata. Prema izvješćima, sve se dogodilo u području Frankfurter Straße u blizini tržnice. Žena je zadobila kobnu ubodnu ranu, a napadač je lakše ozlijeđen prilikom uhićenja. 

Ubojstvu je svjedočilo puno prolaznik budući da se zločin odvio u samom centru grada. 

NjemačkaPolicijaUbojstvoNožCrna Kronika
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