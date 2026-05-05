Hrvat nožem pokušao ubiti vlastitog brata: Drama u Njemačkoj na Prvi maj
U tijeku je kriminalističko istraživanje koje bi trebalo rasvijetliti više detalja zločina
Njemačka policija uhitila je Hrvata (28) koji je na Praznik rada u kasnim noćnim satima u naselju Firnhaberau nožem pokušao ubiti dvije godine starijeg brata, javlja Fenix.
Sukob braće počeo je oko 22.00 sati, a 30-godišnjak je zadobio teške tjelesne ozljede i završio je u bolnici.
Mlađi brat je pak lakše ozlijeđen te je također prebačen u bolnicu.
Istraživanje u tijeku
Dan nakon drame, 28-godišnjak je na zahtjev Državnog odvjetništva u Augsburgu priveden pred istražnog suca, koji je izdao nalog za uhićenje zbog sumnje na pokušaj ubojstva.
U izvješću se također navodi i kako se stariji brat nalazi u istražnom zatvoru.
Svi detalji koji su prethodili zločinu, kao i motiv krvavog obračuna, trebali bi biti poznati nakon što završi kriminalističko istraživanje koje je u tijeku
