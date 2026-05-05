STRAŠNO /

Hrvat nožem pokušao ubiti vlastitog brata: Drama u Njemačkoj na Prvi maj

Foto: Michael Bihlmayer/imago stock&people/Profimedia

U tijeku je kriminalističko istraživanje koje bi trebalo rasvijetliti više detalja zločina

5.5.2026.
9:26
Erik Sečić
Njemačka policija uhitila je Hrvata (28) koji je na Praznik rada u kasnim noćnim satima u naselju Firnhaberau nožem pokušao ubiti dvije godine starijeg brata, javlja Fenix

Sukob braće počeo je oko 22.00 sati, a 30-godišnjak je zadobio teške tjelesne ozljede i završio je u bolnici.

Mlađi brat je pak lakše ozlijeđen te je također prebačen u bolnicu. 

Istraživanje u tijeku

Dan nakon drame, 28-godišnjak je na zahtjev Državnog odvjetništva u Augsburgu priveden pred istražnog suca, koji je izdao nalog za uhićenje zbog sumnje na pokušaj ubojstva.

U izvješću se također navodi i kako se stariji brat nalazi u istražnom zatvoru. 

Svi detalji koji su prethodili zločinu, kao i motiv krvavog obračuna, trebali bi biti poznati nakon što završi kriminalističko istraživanje koje je u tijeku

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
