Hrvat nožem pokušao ubiti vlastitog brata: Drama u Njemačkoj na Prvi maj

Njemačka policija uhitila je Hrvata (28) koji je na Praznik rada u kasnim noćnim satima u naselju Firnhaberau nožem pokušao ubiti dvije godine starijeg brata, javlja Fenix.

Sukob braće počeo je oko 22.00 sati, a 30-godišnjak je zadobio teške tjelesne ozljede i završio je u bolnici.

Mlađi brat je pak lakše ozlijeđen te je također prebačen u bolnicu.

Istraživanje u tijeku

Dan nakon drame, 28-godišnjak je na zahtjev Državnog odvjetništva u Augsburgu priveden pred istražnog suca, koji je izdao nalog za uhićenje zbog sumnje na pokušaj ubojstva.

U izvješću se također navodi i kako se stariji brat nalazi u istražnom zatvoru.

Svi detalji koji su prethodili zločinu, kao i motiv krvavog obračuna, trebali bi biti poznati nakon što završi kriminalističko istraživanje koje je u tijeku

