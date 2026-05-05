Otkriven identitet napadača koji je autom jurio 100 na sat i pokosio pješake

Napadač koji se u ponedjeljak automobilom zabio u pješake, pritom usmrtivši dvoje ljudi i teško ranivši još troje, je 33-godišnji građevinski tehničar iz Leipziga, piše Bild. Prema pisanju njemačkih medija, počinitelj J.K. je bio i trener u tamošnjem boksačkom klubu. Strašnom događaju je, navodno, prethodila svađa.

On se svojim bež Volkswagenom zabio u ljude u pješačkoj zoni u Grimmaische Straße. Očevici su za Bild rekli da je vozio između 80 i 100 kilometara na sat kroz pješačku zonu. Državno odvjetništvo sada istražuje dva slučaja ubojstva i najmanje dva pokušaja ubojstva.

Foto: EHL Media/imago stock&people/Profimedia

Sve se dogodilo malo prije 17 sati, kada su brojni građani žurili kućama nakon posla, neki išli u trgovinu.

Policija je rekla da se vozio s Augustusplatza, trga na istočnom kraju centra grada, niz ulicu Grimmaische i preko glavnog trga na kojemu se nalazi Stara gradska vijećnica. Hitne službe pojurile su na teren - stigao je veliki broj policije i desetak kola hitne pomoći.

U autu dočekao policiju

Automobil se zaustavio na tržnici ispred nekoliko stupića. Prema fotografijama s mjesta nesreće, vjetrobransko staklo mu je potpuno smrskano, a hauba udubljena.

Počinitelj je još uvijek bio u automobilu kada je policija stigla na mjesto užasa. Predao se bez otpora, a navodno je pokazivao znakove psihičke nestabilnosti tijekom uhićenja.

Gradonačelnik Leipziga Burkhard Jung potvrdio je da su 63-godišnjakinja i 77-godišnji muškarac preminula. "Žalimo zbog dvije žrtve, trenutačno troje teško ozlijeđenih i mnoge ozlijeđene", pojasnio je gradonačelnik Jung. U međuvremenu su na Augustusplatzu građani zapalili svijeće za preminule sumještane.

Uz brojne hitne službe, u pomoć je stigao i helikopter za spašavanje. Policija je ogradila trg, a u obližnjoj koncertnoj dvorani Gewandhaus postavljen je hitni centar za pomoć.

Saksonski ministar unutarnjih poslova Armin Schuster opisao je incident kao "strašno divljanje".

Policija apelira na svjedoke da im se jave s korisnim informacijama o napadu. Uz liniju za pomoć, uspostavili su i online portal za dojave.

