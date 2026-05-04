Strava u Njemačkoj: Autom se zaletio u gomilu ljudi, dvoje poginulih

Nekoliko osoba ozlijeđeno je u nesreći u centru grada Leipziga na istoku Njemačke u ponedjeljak poslijepodne, rekla je policija AFP-u.

Reuters piše, pozivajući se na izvješće lokalne televizije MDR i policijsku potvrdu, da su dvije osobe poginule, a još dvije teško ozlijeđene.

Foto: Action Press/Shutterstock Editorial/Profimedia

Foto: Action Press/Shutterstock Editorial/Profimedia

Foto: Action Press/Shutterstock Editorial/Profimedia

Glasnogovornica je situaciju opisala "zbunjujućom", budući da je Njemačku posljednjih godina potreslo nekoliko napada automobilima, poput napada na božićne sajmove u Berlinu 2016. i Magdeburgu 2024. te tijekom sindikalnog marša u Muenchenu početkom 2025. godine.

Prema regionalnoj javnoj televiziji MDR, koja je također citirala policiju, "automobil se zabio u gomilu ljudi" na glavnoj pješačkoj ulici u starom gradu, uz trgovine i povijesne zgrade.

Foto: Action Press/Shutterstock Editorial/Profimedia

POGLEDAJTE VIDEO: Nakon užasnog sudara teško ozlijeđene žene u KBC-u Rijeka: Evo što kažu o njihovom stanju