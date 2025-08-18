DA NE POVJERUJETE /

Horor-prizor s austrijske autoceste: Snimili masovni sudar 50 vozila. Olupine su posvuda, puno ozlijeđenih

Foto: Freiwillige Feuerwehr Nestelbach Bei Graz

Dizelsko gorivo iz vozila koje je putovalo iz Graza u Beč izlilo se na cestu i prolilo po nekoliko traka

18.8.2025.
13:19
Dunja Stanković
Freiwillige Feuerwehr Nestelbach Bei Graz
Čak 28 osoba ozlijeđeno je u masovnom sudaru na austrijskoj autocesti A2 u blizini Graza, a 18-godišnjakinja je u teškom stanju. 

U bizarnoj nesreći u nedjelju poslijepodne sudjelovalo je otprilike 50 vozila kada je iz nepoznatog razloga puknuo spremnik goriva na kamionu s poluprikolicom. Dizelsko gorivo iz vozila koje je putovalo iz Graza u Beč izlilo se na cestu i prolilo po nekoliko traka. 

"Oko 17.35 sati vatrogasna postrojba Nestelbach blizu Graza dobila je dojavu o otrovnim tvarima na autocesti A2 Jug. Alarmiran je veliki broj hitnih službi kako bi se što prije pružila pomoć uključenima. Satima je vladala velika prometna gužva, a nastala je ogromna materijalna šteta", istaknuli su vatrogasci.

Horor-prizor s austrijske autoceste: Snimili masovni sudar 50 vozila. Olupine su posvuda, puno ozlijeđenih
Foto: Freiwillige Feuerwehr Nestelbach Bei Graz

Cesta satima zatvorena

Dio njih sudjelovao je na raščišćavanju ceste i micanju olupina kako bi autoput ponovno bio prohodan. 

Brojna su vozila proklizala i sudarila se, a autocesta između Graza i Beča bila je zatvorena do navečer. 

Prema izvješću policije, ukupno je ozlijeđeno 28 osoba, od kojih su neki prevezeni u bolnicu na daljnje pružanje liječničke pomoći. Djevojka (18) helikopterom je prebačena u bolnicu u Grazu. 

POGLEDAJTE VIDEO: Nevjerojatna prometna nesreća kod Bjelovara: Sezona je parenja, otvorite oči na cestama

