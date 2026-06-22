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NAJMANJE 15 BRODOVA /

Iran zaprijetio zatvaranjem Hormuškog tjesnaca: Promet ipak teče brže nego prije

Iran zaprijetio zatvaranjem Hormuškog tjesnaca: Promet ipak teče brže nego prije
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Foto: AFP/AFP/Profimedia/Ilustracija

U ponedjeljak je evidentirano 15 tranzita teretnih brodova samo tijekom jutra

22.6.2026.
15:56
Hina
AFP/AFP/Profimedia/Ilustracija
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Pomorski promet u Hormuškom tjesnacu nastavljen je u ponedjeljak brže nego prije sporazuma između Irana i Sjedinjenih Država, prema platformama za praćenje mora, unatoč subotnjoj najavi Teherana o ponovnom zatvaranju ovoga strateški važnog plovnog puta.

Od 11 sati u ponedjeljak platforma za praćenje morskih plovnih putova Kpler već je evidentirala 15 tranzita teretnih brodova samo tijekom jutra. Ova razina usporediva je s četvrtkom i subotom kada je promet iznosio i do 30 tranzita dnevno.

Čini se da je najmanje pet drugih brodova, čiji tranzit Kpler još nije potvrdio, također prošlo kroz tjesnac, pokazali su njihovi AIS signali vidljivim na platformi MarineTraffic.

U subotu najavili zatvaranje tjesnaca

Hormuški tjesnac ponovno je otvoren prošli tjedan nakon sporazuma između Irana i Sjedinjenih Država čija svrha okončati rat na Bliskom istoku, no Teheran je u subotu najavio njegovo zatvaranje kao odgovor na izraelske napade u Libanonu.

Od tada su se Teheran i Washington dogovorili o mehanizmima koji bi trebali dovesti do prekida napada na Libanon i osiguranja Hormuškog tjesnaca, kroz koji u uobičajenim okolnostima prođe petina svjetske nafte.

U tom su se pogledu dogovorili o "komunikacijskoj liniji" da bi "izbjegli incidente i probleme u komunikaciji", kazali su katarski i pakistanski posrednici u pregovorima.

"Unatoč neizvjesnosti u pogledu pregovora između SAD-a i Irana Hormuški tjesnac ostao je operativan tijekom vikenda", rekao je u ponedjeljak Nikos Pothitakis, glasnogovornik Kplera u emisiji na platformi X, dodavši da su mnogi brodovi prešli na rutu koju je odobrio Teheran ili su nastavili plovidbu s isključenim transponderima.

IranSjedinjene Američke DržaveHormuški TjesnacBrodoviMirovni Sporazum
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