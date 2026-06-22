Trump prijetio bombardiranjem, a onda stigao neočekivani dogovor s Iranom

Pregovori između SAD-a i Irana, koji su se odbijali tijekom noći u Švicarskoj, konstruktivno su završeni.

Tehnički razgovori nastavit će se ovog tjedna, objavili su to posrednici u ovom pregovorima, Pakistan i Katar.

Iranski ministar vanjskih poslova izjavio je da su sankcije na naftu njegove zemlje ukinute te da je vraćen dio zamrznute imovine u inozemstvu. Također je rekao da je "pokrenut veliki plan obnove i razvoja Irana".

Posrednici Pakistan i Katar izjavili su da su se SAD i Iran dogovorili o osnivanju Odbora na visokoj razini koji će osigurati "politički nadzor nad posredovanjem". Pregovarači koji će izvještavati odbor vodit će skupine usmjerene na nuklearna pitanja, sankcije i druga sredstva za provedbu sporazuma između SAD-a i Irana, rekli su posrednici u zajedničkoj izjavi.

Medijatori su također rekli da je u pregovorima postignut "ohrabrujući napredak" - iznenađujući ishod nakon dugog razdoblja neizvjesnosti. Samo nekoliko sati ranije, iranski izvor rekao je za CNN da su pregovori zastali nakon što je Trump u intervjuu za Fox News napao Iran. Trump je zaprijetio da će nastaviti bombardirati Iran i preuzeti Hormuški tjesnac, rekavši: "Ako ne postignu dogovor, naplaćivat ćemo cestarinu."

Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Baghaei rekao je da je Iran isprva odbio nastaviti nakon što su Trumpove prijetnje emitirane.

Trump je prethodno predložio da SAD uvede cestarinu na tjesnacu, inzistirajući da Iranu to nikada ne smije biti dopušteno. Prošli tjedan Trump je rekao da će sporazum između SAD-a i Irana osigurati da tjesnac bude "trajno besplatan".

Cijene nafte porasle su nakon Trumpovih prijetnji.

No nakon završetka razgovora u Švicarskoj, Katar i Pakistan rekli su da su Iran i SAD uspostavili "komunikacijsku liniju" za upravljanje incidentima u Hormuškom tjesnacu.

Linija je stvorena kako bi se "izbjegli incidenti i nesporazumi s ciljem sigurnog prolaza za komercijalne brodove" tijekom 60-dnevnog razdoblja navedenog u sporazumu između SAD-a i Irana.

Međutim, sukob između Izraela i Hezbolaha u Libanonu i dalje je neriješen, unatoč nedavnom obnavljanju sporazuma o prekidu vatre.

SAD i Iran dogovorili su stvaranje "ćelije za dekonflikt" u kojoj bi sudjelovali Libanon, a koju bi posredovali Katar i Pakistan, kako bi se osigurao završetak vojnih operacija u Libanonu, rekli su posrednici.