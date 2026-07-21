Milijarde iz zraka? Ministar ima plan za punjenje proračuna EU-a: 'Bit će teško, ali...'

Može li se novac stvoriti "iz zraka"? Grčki ministar financija Kyriakos Pierrakakis smatra da može stvoriti iz etera.

Pierrakakis, koji trenutačno predsjeda Euroskupinom, neformalnim tijelom koje okuplja ministre financija država članica europodručja, predlaže novi način financiranja Europske unije - dio prihoda koje države ostvaruju prodajom prava na korištenje radijskog spektra za mobilne mreže preusmjerio bi se u proračun EU-a, piše Politico.

"To je telekomunikacijska politika u duhu Marija Draghija", rekao je u intervjuu, pozivajući se na prijedloge bivšeg talijanskog premijera koji je zagovarao snažniju koordinaciju europske gospodarske politike i jedinstveniji pristup upravljanju radijskim spektrom.

Smatra da bi takav model potaknuo razvoj paneuropske telekomunikacijske infrastrukture i ojačao europsku tehnološku industriju.

Operateri su od 2020. platili više od 50 milijardi eura

Europski telekomunikacijski operateri danas se suočavaju s različitim nacionalnim pravilima za dodjelu radijskog spektra, pri čemu prihodi od aukcija završavaju u državnim proračunima.

Prema podacima udruge Connect Europe, od 2020. godine operateri su za licence izdvojili više od 50 milijardi eura.

Telekom industrija godinama kritizira takav model, tvrdeći da države spektar koriste prvenstveno za punjenje proračuna umjesto za poticanje ulaganja u mreže. Bivši europski povjerenik Thierry Breton jednom je spektar nazvao "muznom kravom" vlada.

Pierrakakis predlaže da se Europa ugleda na Grčku, koja je 2020. godine 25 posto prihoda od aukcije radijskog spektra usmjerila u fond rizičnog kapitala za ulaganja u razvoj 5G tehnologije.

Njegov prijedlog ide korak dalje. Predviđa da se:

75 posto prihoda od budućih aukcija usmjeri u višegodišnji proračun Europske unije (Multiannual Financial Framework),

25 posto uloži u poseban fond pri Europskoj investicijskoj banci, koji bi financirao strateške europske projekte.

Prema njegovim riječima, takav model omogućio bi Europi znatno veća sredstva za ulaganja.

Države članice nisu oduševljene

No prijedlog bi mogao naići na snažan otpor nacionalnih vlada koje godinama odbijaju prepustiti Bruxellesu veću ulogu u upravljanju radijskim spektrom, ponajprije zato što je riječ o važnom izvoru prihoda državnih proračuna.

"Ova ideja ima više razina. Najvidljivija je usklađivanje aukcija među državama. Samo smanjenje fragmentacije i približavanje jedinstvenom tržištu već bi predstavljalo veliki iskorak", rekao je Pierrakakis.

Dodao je da bi koristi za europske telekom operatere bile očite i prije rasprave o raspodjeli prihoda.

Ipak, i sam priznaje da će prijedlog biti teško progurati ali nada se da bi njegova ideja mogla biti uključena u pregovore o višegodišnjem proračunu Europske unije za razdoblje 2028. – 2034., kao i u širu raspravu o jačanju europske konkurentnosti.

Pierrakakis tvrdi da su mnogi njegovi kolege već podržali temeljnu ideju prijedloga, no ističe da sada slijedi detaljna analiza.

"Potrebna nam je ozbiljna studija učinka, konkretni koraci i detaljna rasprava kako bismo procijenili može li se ovaj model provesti", zaključio je.