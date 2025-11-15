Epsteinovi dokumenti tresu Washington: Trump traži istragu Clintona, demokrata i velikih banaka

Američko ministarstvo pravosuđa potvrdilo je da će istražiti navodne veze pedofila i financijera Jeffreyja Epsteina s velikim bankama i nekoliko istaknutih demokrata, uključujući bivšeg predsjednika Billa Clintona, piše BBC.

Američki predsjednik Donald Trump rekao je da će zatražiti od državne odvjetnice Pam Bondi i FBI-a da istraže Epsteinovu "upletenost i odnos" s Clinton i drugima.

Bondi je rekao da će odjel "to poduzeti hitno i s integritetom".

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Trump spomenut u e-mailovima

Trumpov zahtjev uslijedio je nekoliko dana nakon što je američki Kongres objavio tisuće Epsteinovih e-mailova koji uključuju spominjanje američkog predsjednika. Demokrati su optužili Trumpa da pokušava izbjeći pitanja o svom odnosu s Epsteinom.

E-poruke, koje je objavio Nadzorni odbor Zastupničkog doma SAD-a, uključuju mnoge poznate osobe. Pregled Wall Street Journala otkrio je da je Trump spomenut u više od 1600 ili 2324 niza e-poruka.

Robert Garcia, vodeći demokrat u odboru, rekao je da Trump pokušava "odvratiti pozornost od ozbiljnih novih pitanja koja imamo o njegovom odnosu s Jeffreyjem Epsteinom".

Trump ignores reporter questions - including on Epstein- on his way out of the White House, heading to Mar-A-Lago for the weekend pic.twitter.com/ku35OxDu6f — Selina Wang (@selinawangtv) November 14, 2025

Trump ignores shouted questions about Epstein pic.twitter.com/JPqV6ECPeQ — Aaron Rupar (@atrupar) November 13, 2025

'Bio je problem demokrata'

Osim Clinton, Trump je rekao da je od Ministarstva pravosuđa zatražio da istraži banke JP Morgan i Chase, bivšeg ministra financija Larryja Summersa i osnivača LinkedIna Reida Hoffmana, koji je ujedno i istaknuti demokratski donator.

"Epstein je bio demokrat i on je problem demokrata, a ne problem republikanaca!", napisao je na društvenim mrežama. "Svi znaju za njega, nemojte gubiti vrijeme s Trumpom. Moram voditi državu!"

Clinton je snažno negirao da je imao ikakva saznanja o Epsteinovim zločinima. Glasnogovornik JP Morgan Chasea rekao je da tvrtka žali zbog "bilo kakve povezanosti" koju su imali s Epsteinom i dodao da mu tvrtka "nije pomogla u počinjenju njegovih gnusnih djela".

Dosje protiv Epsteina

Nije jasno je li Trump uputio službeni zahtjev ili izdao direktivu ministarstvu pravosuđa, ili je Bondi reagirao na njegovu objavu na platformi Truth Social.

Bondi je rekla da je imenovala američkog državnog odvjetnika Jaya Claytona da vodi istragu o vezama s Epsteinom.

Trumpov zahtjev dolazi uoči glasovanja Zastupničkog doma sljedećeg tjedna o tome treba li ministarstvo pravosuđa objaviti sve svoje dosjee vezane uz istragu protiv Epsteina, koji je umro u zatvoru 2019. godine.

Objavljen dokument njegove ostavštine

Polaganje prisege demokratkinje Adelite Grijalva pred Zastupničkim domom u srijedu potaknulo je ovaj potez nakon što je odmah potpisala peticiju za razrješenje od pozivanja na objavu dosjea.

Njezin potpis bio je 218. - posljednji potpis potreban za pokretanje glasovanja. Četiri republikanca pridružila su se demokratima kako bi pozvali na glasovanje.

Interes za Epsteinove veze obnovljen je ovog tjedna nakon što su američki zakonodavci objavili više od 20.000 stranica dokumenata iz njegove ostavštine, uključujući mnoge u kojima se spominje Trump.

Dokumenti koje je u srijedu objavio Nadzorni odbor Zastupničkog doma očito pokazuju prepisku između Epsteina i bivšeg američkog ministra financija Larryja Summersa od listopada 2017.

'DJT je najsretniji čovjek na svijetu'

U jednom e-mailu, Summers iznosi Epsteinu svoje mišljenje o Trumpu na početku njegovog predsjedništva, napisavši: "DJT je najsretniji čovjek na svijetu što se tiče opozicije, gospodarstva itd., a i dalje misli da će mu se svijet srušiti".

Summersov predstavnik rekao je Wall Street Journalu 2023. da bivši dužnosnik Ministarstva financija i bivši predsjednik Sveučilišta Harvard "duboko žali što je bio u kontaktu s Epsteinom nakon osude".

Dokumenti su također uključivali razmjenu e-pošte između Epsteina i njegove dugogodišnje suradnice Ghislaine Maxwell, koja trenutačno služi 20-godišnju zatvorsku kaznu zbog trgovine ljudima u svrhu seksualnog iskorištavanja.

'Pas koji nije lajao'

U jednoj e-poruci poslanoj 2011. godine, Epstein piše Maxwellu: "Želim da shvatiš da je taj pas koji nije lajao Trump... je proveo sate u mojoj kući s njim."

Trump je godinama bio Epsteinov prijatelj, ali predsjednik je rekao da su se posvađali početkom 2000-tih, dvije godine prije nego što je Epstein prvi put uhićen. Trump je dosljedno nijekao bilo kakvu nepravdu u vezi s Epsteinom. Iako se o njemu govorilo u nekim porukama objavljenim ovog tjedna, on ih nije slao niti primao.

Tradicionalno, predsjednici ne nalažu ministarstvu pravosuđa da istražuje pojedince i tvrtke te su često angažirali posebne savjetnike - neovisne odvjetnike izvan administracije da provode istrage.

Bidenova administracija pokrenula istrage

Također je rijetko da administracija traži istragu protiv svog prethodnika. Međutim, Bidenova administracija pokrenula je istrage povezane s optužbama da je Trump pokušao utjecati na izbore 2020., koje su potom proslijeđene posebnom savjetniku. Slučajevi su odbačeni kada se Trump vratio u Bijelu kuću.

U pismu upućenom Kongresu, preživjeli Epsteina i obitelj Virginije Giuffre, istaknute njegove tužiteljice, pozvali su američke zakonodavce da glasaju za objavljivanje dosjea.

"Dok se ove sezone okupljate sa svojom obitelji, sjetite se da je vaša primarna dužnost prema vašim biračima. Pogledajte u oči svoje djece, svojih sestara, svojih majki i svojih teta", stoji u pismu.

"Zamislite da su bili žrtve. Zamislite da ste i sami preživjeli. Što biste im željeli? Što biste željeli sebi? Kad budete glasali, sjetit ćemo se vaše odluke na glasačkom listiću."

'Ogromna greška u procjeni'

U petak je republikanska kongresnica Marjorie Taylor Greene izjavila da bi Trumpova protivljenja objavljivanju materijala vezanog uz Epsteina bila "ogromna pogreška u procjeni".

Greene je bio među četvero drugih republikanaca u Zastupničkom domu - Nancy Mace, Lauren Boebert i Thomas Massie - koji su se pridružili demokratima u potpisivanju peticije za razrješenje kojom se poziva na objavljivanje dosjea.

"Zaista podržavam žene i mislim da zaslužuju biti one za koje se borimo", rekla je za američkog partnera BBC-a, CBS News.

U petak navečer, Trump je objavio da je povukao svoju podršku Greene, nazvavši svoju bivšu blisku saveznicu "čudakinjom" i "luđakinjom" te ponudivši podršku njezinom republikanskom izazivaču na međuizborima sljedeće godine.

"Šteta što je izgubila divan konzervativni ugled", rekao je novinarima.

POGLEDAJTE VIDEO: Objavljeno 20 tisuća stranica o odnosu Donalda Trumpa i Jeffreyja Epsteina