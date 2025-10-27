Što je princ Andrew zaista radio svom osoblju: Imao je bizarne kazne za 'neposlušne'

Bivši vojvoda od Yorka, princ Andrew, ponovno se našao na meti kritika nakon što nova biografija Andrewa Lownieja, Entitled: The Rise and Fall of the House of York, iznosi niz optužbi o njegovom ponašanju prema osoblju i kraljevskim suradnicima.

Prema knjizi, Andrew je opisivan kao "arogantan" i "s osjećajem privilegiranosti", a navodi se i da je često zlostavljao i ponižavao svoje pomoćnike. Autor Lownie tvrdi da je princ nazvao jednog kraljevskog suradnika "je*enim imbecilom" jer je pogrešno upotrijebio titulu za Kraljicu majku, te da je inzistirao na tome da se svi poklone prilikom njegovog ulaska u prostoriju. U protivnom bi ponovno ulazio u prostoriju kako bi zahtjev bio ispunjen.

Foto: Adrian Dennis/afp/profimedia

Knjiga navodi i apsurdne zahtjeve: sobarice su se morale penjati četiri kata po stepenicama samo kako bi princu Andrewu otvorile zavjese ujutro, tehničari su pozivani usred noći da mu objasne rad daljinskog upravljača, a policijski zaštitari su mu navodno skupljali iskorištene golf loptice.

Princ Andrew je često osoblje dovodio do suza

Lownie tvrdi da je Andrew osoblje često dovodio do suza, a navodno je smijenio jednog pomoćnika zbog madeža na njegovom licu i drugog jer je nosio najlonsku kravatu. "Nakon što je Meghan Markle optužena za zlostavljanje osoblja, Buckinghamska palača bila je spremna na povijesne optužbe zbog zlostavljanja, psovki i nemogućih zahtjeva vojvode", piše autor.

Knjiga također ukazuje na dvostruka mjerila u javnom prostoru – dok su žene često ocijenjene po izgledu, muškarci poput Andrewa bivaju prosuđivani prema uspjehu i karizmi te njihovo loše ponašanje prolazi ispod radara.

Foto: Ilyas Tayfun Salci/afp/profimedia

Inače, cijeli skandal se događa u trenutku kada prijateljica bivše supruge princa, Sarah Ferguson, otkriva da je ista na rubu živčanog sloma jer su njezine kćeri uvučene u kontroverzu oko očeve povezanosti s Jeffreyjem Epsteinom. Ove optužbe ponovno bacaju sjenu na bivšeg vojvodu od Yorka, čiji su postupci u prošlosti već izazivali brojne kontroverze.

