Raznio kuću jer nije htio u starački dom: Među ozlijeđenima i mlada trudnica

Devet ljudi zadobilo je ozljede u noći na nedjelju u bečkom okrugu Floridsdorf u snažnoj eksploziji plina, izvijestili su austrijski mediji, a prenio Fenix.

Obiteljska kuća u ulici Karl-Benz-Weg potpuno je srušena, a jaka oštećenja zabilježena su i na brojnim okolnim kućama. Štete je bilo i na parkiranim automobilima, staklima i staklenim površinama.

Austrijska televizija ORF javlja kako je šest osoba lakše ozlijeđeno, dok su dvije, među kojima je i 25-godišnja trudnica, završile u bolnici. Među ozlijeđenima je i 93-godišnji stanar spomenute srušene kuće. Specijalci sa psima su ga pronašli ispod ruševina, u podrumu. Zadobio je opekline drugog stupnja te je prebačen na intenzivnu njegu.

Bio u svađi s posinkom

Za njim je Državno tužiteljstvo izdalo nalog za uhićenje zbog sumnje da je namjerno doveo u opću opasnost ljude, stvari i dobra. "U tijeku istrage došlo se do saznanja da su u kući navodno manipulirane plinske cijevi", kazao je glasnogovornik bečke policije Philipp Haßlinger. Osumnjičeni 93-godišnjak trenutačno se nalazi u bolnici pod policijskom pratnjom, a čim mu se zdravstveno stanje popravi, slijedi mu saslušanje.

Mediji navode kako je već dvije godine u svađi sa svojim posinkom, koji ga je navodno zatražio da napusti kući i ode u starački dom. Međutim, osumnjičenik to nije htio napraviti jer je imao doživotno stanarsko pravo. Njihova rasprava došlo je i do suda, a iduće ročište trebalo se održati 8. srpnja. Međutim, pitanje je kako će situacija sada rasplesti, s obzirom na to da je kuća uništena.

Policija provodi istragu koja bi trebala utvrditi više detalja i okolnosti eksplozije.