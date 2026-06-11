Djevojčica pala s 12. kata i preživjela! Emotivni otac: 'Svjedočili smo čudu. Uskoro će hodati'

Ecrin Deniz Karaca (14), koja se brinula o svojoj mlađoj braći i sestrama u turskoj Adani, pala je s 12. kata stambene zgrade, ali je preživjela unatoč teškim ozljedama. Incident se dogodio 4. lipnja u naselju Dadaloğlu u okrugu Yüreğir. Ecrin se popela na prozorsku dasku na stubištu na 12. katu stambene zgrade kako bi provjerila svoju braću i sestre koji su se igrali u vrtu, piše yeniasir.com.tr.

Adana'da 14 yaşındaki Ecrin Deniz K., kardeşlerini izlemek için çıktığı apartmanın 12'nci katındaki merdiven dairesinden düşerek yaralandı.



Hastaneye kaldırılan Ecrin'in hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. pic.twitter.com/YAMdi71Oq4 — gdh (@gundemedairhs) June 10, 2026

Prema izvješćima, Karaca je izgubila ravnotežu i prvo pala na nadstrešnicu, a zatim na beton. Trenutak pada djevojčice snimila je sigurnosna kamera zgrade. Nakon dojave prolaznika, na mjesto događaja poslana je medicinska ekipa.

Foto: X/DarkWeb Haber/Screenshot

Nakon što joj je pružena početna pomoć, Karaca je kolima hitne pomoći prevezena u bolnicu. Ecrin je zadobila prijelom i napuknuće noge, ali njezin život nije u opasnosti.

Ecrinin otac, Hakan Harput Karaca, vlasnik trgovine, ispričao je što se dogodilo na dan incidenta:

HASSAS | Adana’da 12. kattan düşen genç kız, bina girişindeki sundurmaya çarparak mucizevi şekilde hayatta kaldı. pic.twitter.com/scgeN51yuD — DarkWeb Haber (@darkwebhaber) June 10, 2026

"Moja kći se nagnula niz stepenice u zgradi kako bi pazila na svoju braću i sestre. Nagnula se previše, izgubila ravnotežu i pala. Njena majka čula je glasan udarac. Kad je pojurila niz stepenice, vidjela je da je područje prekriveno krvlju, a njena kći nepomično leži na tlu. Naši susjedi, koji su slučajno bili zdravstveni djelatnici, odmah su Ecrin pružili prvu pomoć. Zatim smo je na nosilima odveli direktno u bolnicu". Pojasnio je da Ecrin nema trajna oštećenja i dodao:

'Uskoro će hodati'

"Na dan kada je prvi put primljena u bolnicu, imala je krvarenje u mozgu. Kako je proces napredovao, ta su se krvarenja smanjivala. Trenutno moja kćer ima samo ortopedske probleme. Ima problema s lijevom nogom i desnom rukom. Njezino liječenje se nastavlja u Gradskoj bolnici Adana. Upravo je izašla iz četverosatne operacije i stanje joj je dobro. Naša najveća sreća je što nije izgubila svijest. Naš liječnik je rekao da će uskoro moći hodati i da se ne očekuje trajno oštećenje. Svi liječnici koji se brinu o mojoj kćeri kažu da je ovo praktički čudo".

"Prvih pet sati bilo je ispunjeno neopisivom tugom za nas. Doživjeli smo najintenzivnije emocije koje majka i otac ikada mogu osjetiti. Ali na kraju tih pet sati, svjedočili smo čudu. Stalno su govorili da je na intenzivnoj njezi, a mi smo očekivali vrlo loše vijesti. Kad su mi pokazali snimku na kojoj se vidi da je Ecrin pri svijesti, shvatio sam da je to zaista čudo. Dok je bila na intenzivnoj njezi, moja kći je stalno govorila: 'Želim vidjeti svog oca.' Kad sam otišao k njoj, rekla mi je: 'Tata, neću te ostaviti.' Taj trenutak postao je jedna od najvažnijih prekretnica u mom životu."

Liječnik opisao kako je izbjegla smrt

Njezin liječnik objasnio je izbjegla smrt. Izvanredni profesor dr. Mesut Uluöz, specijalist ortopedije i traumatologije koji je operirao Ecrin Deniz Karacu, ozlijeđenu nakon pada s 12. kata u Adani, pružio je informacije o njezinom stanju. Uluöz je rekao:

"Trenutačno je njezino opće zdravstveno stanje dobro. Ima prijelome femura i tibije. Također ima prijelome dvije odvojene kosti u laktu. Do sinoć smo obavili dvije operacije. Njezine ozljede su ozbiljne, ali vjerujemo da ćemo biti uspješni. Dobrom rehabilitacijom vratit ćemo zdravlje našem djetetu."

Liječnik je dodao da se često susreću s padovima s visine u ovoj regiji.

"Klinički smo vrlo dobro upoznati s ovom temom; imamo veliki tim. Ali, ovo je prvi put da smo vidjeli nekoga kako pada s 12. kata i preživi. To nije baš čest slučaj ni u svjetskoj literaturi. To je ogromna sreća. Mogla je izgubiti život jer nadstrešnica nije bila strukturno čvrsta. Urušavanje nadstrešnice djelovalo je kao zračni jastuk".