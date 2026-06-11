Alžirac izbo troje djece ispred vrtića! Majka djevojčice: 'U invalidskim je kolicima, ne govori...'

Majka djevojčice koja je gotovo na smrt izbodena ispred vrtića ispričala je na sudu u kakvom je stanju njezina kći. Tada petogodišnjakinja, teško je ozlijeđena, zajedno s drugom djevojčicom, dječakom i djelatnikom vrtića u napadu nožem na dublinskom Parnell Squareu, piše Metro.co.uk.

Riad Bouchaker (52), podrijetlom iz Alžira, optužen je za pokušaj ubojstva troje djece i druge optužbe u vezi s incidentom 23. studenog 2023. Tvrdi da je nevin te da u tom trenutku "nije bio pri zdravoj pameti".

Majka djevojčice ispričala je kako je strahovala hoće li njezino dijete preživjeti. Hitno je operirana nakon značajnog gubitka krvi. Prvo što je majka upitala nakon operacije bilo je: "Je li mrtva?". Srećom liječnici su joj spasili život. Djevojčica je ubodena u srce, a mozak joj je 40 minuta bio bez kisika.

Ružičasti ruksak i ružičaste cipele kraj ulaza

Djevojčica je ostala na intenzivnoj njezi tri tjedna i bila je pod jakom sedacijom kako bi liječnici mogli utvrditi opseg oštećenja mozga. Tijekom oporavka sve je iznova učila. Trenutačno ne govori, u invalidskim je kolicima i uči gutati.

Treptanjem pokazuje da ili ne, a za spavanje mora piti lijekove. Majka se prisjetila kobnog dana. Nazvali su je iz vrtića i rekli:

"O, Bože moj, o, Bože moj, izbodena je, moraš doći".

"Na trenutak sam prestala disati, ali sam nastavila trčati i stigla sam tamo". Kraj ulaza u vrtić vidjela je ružičasti ruksak i ružičaste cipele svoje kćeri. Oko nje su bili djelatnici hitne pomoći.

"Zaustavila sam se i pustila ih da rade jer u tom trenutku nisam mogla ništa učiniti za nju", rekla je. Njezina kći je u vrijeme događaja slavila peti rođendan.

Bouchaker, bez stalnog prebivališta, optužen je za pokušaj ubojstva dvije djevojčice i jednog dječaka te napad s nanošenjem teških ozljeda djelatnici zdravstvene ustanove, napad na tri osobe kuhinjskim nožem oštrice od 36 cm.

Suđenje se nastavlja.