Cessna se srušila u polju, policija potvrdila: Dvoje ljudi je poginulo

Dvoje ljudi poginulo je jučer kada se mali zrakoplov srušio u polje u Essexu na jugoistoku Engleske tijekom "kratkog leta", potvrdila je policija u srijedu.

Dvosjed Cessna srušio se u polju kod Mill Lanea u Ongaru nakon što je poletio s aerodroma North Weald udaljenog oko sedam milja.

Padu su svjedočili građani koji su odmah alarmirali hitne službe.

Pokrenuta istraga

"U utorak, za vrijeme ručka, mali zrakoplov poletio je s aerodroma North Weald. Cessna s dva mjesta izvodio je kratki let, ali nažalost se nije vratio", izjavio je detektiv Morgan Cronin iz Uprave za teške zločine u Kentu i Essexu, kojeg citira Sky news.

Policija je danas potvrdila da su dvije osobe iz zrakoplova poginule, no identifikacija još uvijek nije dovršena.

Istraga je pokrenuta i trajala je tijekom noći. Detektivi i forenzičari su na mjestu nesreće zajedno s istražiteljima zrakoplovnih nesreća.

Policija će ostati na mjestu pada i nastaviti s istragom idućih dana.