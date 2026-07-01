Cessna se srušila u polju, policija potvrdila: Dvoje ljudi je poginulo
Policija je danas potvrdila da su dvije osobe iz zrakoplova poginule, no identifikacija još uvijek nije dovršena
Dvoje ljudi poginulo je jučer kada se mali zrakoplov srušio u polje u Essexu na jugoistoku Engleske tijekom "kratkog leta", potvrdila je policija u srijedu.
Dvosjed Cessna srušio se u polju kod Mill Lanea u Ongaru nakon što je poletio s aerodroma North Weald udaljenog oko sedam milja.
Padu su svjedočili građani koji su odmah alarmirali hitne službe.
Pokrenuta istraga
"U utorak, za vrijeme ručka, mali zrakoplov poletio je s aerodroma North Weald. Cessna s dva mjesta izvodio je kratki let, ali nažalost se nije vratio", izjavio je detektiv Morgan Cronin iz Uprave za teške zločine u Kentu i Essexu, kojeg citira Sky news.
Policija je danas potvrdila da su dvije osobe iz zrakoplova poginule, no identifikacija još uvijek nije dovršena.
Istraga je pokrenuta i trajala je tijekom noći. Detektivi i forenzičari su na mjestu nesreće zajedno s istražiteljima zrakoplovnih nesreća.
Policija će ostati na mjestu pada i nastaviti s istragom idućih dana.