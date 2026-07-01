FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
NESREĆA U ENGLESKOJ /

Cessna se srušila u polju, policija potvrdila: Dvoje ljudi je poginulo

Cessna se srušila u polju, policija potvrdila: Dvoje ljudi je poginulo
×
Foto: Leszek Szymanski/PAP/Profimedia/Ilustracija

Policija je danas potvrdila da su dvije osobe iz zrakoplova poginule, no identifikacija još uvijek nije dovršena

1.7.2026.
14:19
Dunja Stanković
Leszek Szymanski/PAP/Profimedia/Ilustracija
VOYO logo
VOYO logo

Dvoje ljudi poginulo je jučer kada se mali zrakoplov srušio u polje u Essexu na jugoistoku Engleske tijekom "kratkog leta", potvrdila je policija u srijedu. 

Dvosjed Cessna srušio se u polju kod Mill Lanea u Ongaru nakon što je poletio s aerodroma North Weald udaljenog oko sedam milja. 

Padu su svjedočili građani koji su odmah alarmirali hitne službe. 

Pokrenuta istraga

"U utorak, za vrijeme ručka, mali zrakoplov poletio je s aerodroma North Weald. Cessna s dva mjesta izvodio je kratki let, ali nažalost se nije vratio", izjavio je detektiv Morgan Cronin iz Uprave za teške zločine u Kentu i Essexu, kojeg citira Sky news. 

Policija je danas potvrdila da su dvije osobe iz zrakoplova poginule, no identifikacija još uvijek nije dovršena. 

Istraga je pokrenuta i trajala je tijekom noći. Detektivi i forenzičari su na mjestu nesreće zajedno s istražiteljima zrakoplovnih nesreća. 

Policija će ostati na mjestu pada i nastaviti s istragom idućih dana. 

CessnaZrakoplovAvionska NesrecaEngleskaIstraga
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike