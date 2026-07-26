Iznenada preminuo mladi nogometaš: Posljednje dane obilježio incident

Južnoamerički nogomet je ranije ovoga tjedna potresla tragična vijest. Mladi nogometaš Bruno Betancor tragično je preminuo u 23. godini života.

Betancor je igrao kao napadač za najuspješniji urugvajski klub Penarol, a u trenutku smrti bio je član niželigaša Deportiva Italiana. Samo su mu bile 22 godine kada je iznenada preminuo uslijed kardiorespiratornog zastoja, što je potaknulo ogroman val poruka sućuti na društvenim mrežama i u cijelom sportskom svijetu.

El Club Atlético Peñarol lamenta profundamente el fallecimiento de Bruno Betancor, jugador que defendió nuestros colores en la temporada 2023, siendo parte del plantel campeón del Torneo Apertura de ese año.



Expresamos nuestras más sentidas condolencias a su familia, a sus… pic.twitter.com/UXCLaVD89R — PEÑAROL (@OficialCAP) July 23, 2026

Uz duboku tugu potvrđeno je da je do smrti nogometaša došlo uslijed kardiorespiratornog zastoja u ranim jutarnjim satima, što je njegove suigrače i navijače ostavilo u šoku. Samo nekoliko dana prije smrti Betancor je bio u Buenos Airesu gdje je bio na probi u argentinskom klubu Deportivo Riestra, a tamo je došlo i do incidenta koji se proširio na južnoameričkim portalima.

Snimke sigurnosnih kamera prikazale su igrača kako uzima sportsku opremu koja je pripadala drugim članovima momčadi. Kako navodi argentinski Clarín, situacija nije dobila pravni epilog zahvaljujući mirnom rješenju između uključenih strana. Nogometaš je pristao nadoknaditi punu vrijednost ukradene odjeće, pa je uprava argentinskog kluba odlučila odustati od podnošenja kaznene prijave nadležnim tijelima.