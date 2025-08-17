'Duh' je 'Aligatorom' s 4000 metara pogodio dva ruska vojnika: Pojavila se snimka

Ukrajinska snajperska jedinica 'Duh' postavila je svjetski rekord za najduži potvrđeni snajperski pogodak s udaljenosti od 4000 metara, javlja The Kyiv Post.

Prema Defense Express hitac je ispaljen iz domaće puške 'Aligator', kalibra 14,5 mm. Jedan hitac pogodio je i ubio dva ruska vojnika u Pokrovsku.

"Rekordni hitac ispaljen je 14. kolovoza 2025., korištenjem umjetne inteligencije pod navođenjem bespilotnog sustava s puškom Alligator kalibra 14,5 mm", objavio je vojni novinar Jurij Butusov, koji je objavio video samog događaja.

Pojavila se snimka

While Trump and Putin shook hands in Alaska, Ukrainians were doing what must be done.



On 14 August, a sniper, guided by AI and drone recon, set a new world record with a 4000m shot, eliminating two Russian soldiers on the Pokrovsk–Myrnohrad defensive line.



Video: Butusov/te pic.twitter.com/NULWcIDgS5 — Euromaidan Press (@EuromaidanPress) August 16, 2025

Dodao je da je metak prošao kroz prozor iza kojeg su stajali vojnici.

Pucanj se dogodio u regiji gdje je Moskva rasporedila oko 110.000 vojnika i probila ukrajinske obrambene linije. Međutim, ukrajinska strana je u petak objavila da je situacija pod kontrolom.

Treba reći i kako je prethodni rekord također pripadao Ukrajini: 58-godišnji snajperist iz Službe sigurnosti Ukrajine (SBU) pogodio je metu s udaljenosti od 3800 metara koristeći domaće proizvedenu pušku "Gospodar horizonta".

Što je 'Aligator'?

Aligator je ukrajinska puška koju proizvodi XADO-Holding sa sjedištem u Harkovu. Puni se spremnikom, ima kalibar 14,5 mm, cijev od 1200 mm i brzinu projektila od 980–1000 metara u sekundi. Sama puška teška je oko 25 kilograma, što se smatra normalnim za taj kalibar.

