Drama u zraku: Počeli padati i udarili u tlo, poispadali iz košare - jedna osoba mrtva

Jedna je osoba poginula, a pet ozlijeđeno nakon što se kasno u srijedu balon na vrući zrak srušio na livadu u Frieslandu, pokrajini na sjeveru Nizozemske, priopćile su lokalne vlasti.

Balon je prevozio 34 putnika. "Balon na vrući zrak oko 21 sat naglo je pao i snažno udario u tlo", priopćile su vlasti Frieslanda, dodajući da je policija pokrenula istragu o nesreći.

Glasnogovornik Nizozemske kraljevske zrakoplovne udruge rekao je za lokalne medije da je iznenadni udar vjetra uzrokovao snažan udar balona u tlo, zbog čega je košara odskočila, pri čemu je petero ljudi iz nje ispalo.

