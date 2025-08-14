UŽAS U NIZOZEMSKOJ /

Drama u zraku: Počeli padati i udarili u tlo, poispadali iz košare - jedna osoba mrtva

Drama u zraku: Počeli padati i udarili u tlo, poispadali iz košare - jedna osoba mrtva
Foto: Profimedia/Ilustracija

Iznenadni udar vjetra uzrokovao je snažan udar balona u tlo, petero ljudi iz nje je ispalo.

14.8.2025.
9:39
Hina
Profimedia/Ilustracija
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Jedna je osoba poginula, a pet ozlijeđeno nakon što se kasno u srijedu balon na vrući zrak srušio na livadu u Frieslandu, pokrajini na sjeveru Nizozemske, priopćile su lokalne vlasti.

Balon je prevozio 34 putnika. "Balon na vrući zrak oko 21 sat naglo je pao i snažno udario u tlo", priopćile su vlasti Frieslanda, dodajući da je policija pokrenula istragu o nesreći.

Glasnogovornik Nizozemske kraljevske zrakoplovne udruge rekao je za lokalne medije da je iznenadni udar vjetra uzrokovao snažan udar balona u tlo, zbog čega je košara odskočila, pri čemu je petero ljudi iz nje ispalo.

POGLEDAJTE VIDEO: Tisuće Iranaca na ulicama želi osvetu za krv poginulih vojnika i znanstvenika: 'Smrt SAD-u!'

 

BalonPoginuloNizozenska
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
UŽAS U NIZOZEMSKOJ /
Drama u zraku: Počeli padati i udarili u tlo, poispadali iz košare - jedna osoba mrtva