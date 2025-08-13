Drama u blizini spornog grebena: Kinezi otjerali američki razarač

Kineska vojska u srijedu je priopćila da je pratila i "otjerala" američki razarač koji je plovio u blizini spornog grebena Scarborough na strateški prometnom plovnom putu Južnoga kineskog mora.

Prva poznata američka vojna operacija u najmanje šest godina u vodama grebena dogodila se dan nakon što su Filipini optužili kineske brodove za "opasne manevre i nezakonito miješanje" tijekom misije opskrbe oko atola.

U izjavi, Južno ratno zapovjedništvo kineske vojske priopćilo je da je USS Higgins u srijedu ušao u vode "bez odobrenja kineske vlade".

"Američki potez ozbiljno je narušio kineski suverenitet i sigurnost, ozbiljno potkopao mir i stabilnost u Južnom kineskom moru", dodali su, istaknuvši da će "u svakom trenutku biti u stanju visoke pripravnosti".

Amerikanci bez komentara

Američko indo-pacifičko zapovjedništvo odbilo je komentirati, upućujući pitanja 7. floti američke mornarice, koja nije zasad odgovorila. Američko veleposlanstvo u Pekingu, kineskoj prijestolnici, također nije zasad komentiralo.

Kina polaže pravo na gotovo cijelo Južno kinesko more, uključujući dijelove na koje polažu pravo Filipini, Brunej, Malezija, Tajvan i Vijetnam.

Sjedinjene Države redovito provode operacije "slobode plovidbe" u Južnom kineskom moru, osporavajući ono što nazivaju ograničenjima prolaza koje su nametnuli Kina i drugi podnositelji zahtjeva.

Izvor napetosti

Greben Scarborough glavni je izvor napetosti u Južnom kineskom moru, kanalu kroz koji godišnje prođe roba u vrijednosti većoj od 3 bilijuna dolara.

Akcije kineskih brodova u području grebena ovog tjedna također su rezultirale sudarom dva broda, kad se kineski ratni brod sudario s plovilom vlastite obalne straže tijekom potjere za filipinskim brodom, rekla je Manila.

Kineska obalna straža izjavila je da je poduzela "nužne mjere" kako bi istjerala filipinske brodove iz voda.

Godine 2016. međunarodni arbitražni sud presudio je da nema osnove u međunarodnom pravu za tvrdnje Pekinga, na temelju njegovih povijesnih karata. Međutim, Kina ne priznaje tu odluku.

