Trump izložio planove za Venezuelu: 'Oni su jednostrano zaplijenili i ukrali američku naftu'

Predsjednik Donald Trump izjavio je da bi američka naftna industrija mogla biti "u pogonu" s povećanim operacijama u Venezueli unutar 18 mjeseci, nakon iznenadne vojne operacije koja je uklonila predsjednika Nicolása Madura s vlasti.

Trump je za NBC News rekao da će "morati biti potrošen ogroman iznos novca, a naftne kompanije će ga uložiti, a zatim će im se nadoknaditi kroz naftu ili prihode“.

Predstavnici velikih američkih naftnih tvrtki planirali su se sastati s Trumpovom administracijom kasnije ovog tjedna, prenosi CBS News, piše BBC.

Analitičari su skeptični

Analitičari su ranije rekli BBC-u da bi moglo biti potrebno desetine milijardi dolara, i potencijalno deset godina, da se vrati nekadašnja proizvodnja Venezuele.

Trumpove izjave uslijedile su nekoliko dana nakon što je rekao da će SAD "upravljati" Venezuelom nakon svrgavanja Madura – koji je sada doveden u SAD radi suočavanja s kaznenim prijavama.

Govoreći za NBC o svom roku od 18 mjeseci, Trump je spekulirao da bi proizvodnja nafte mogla porasti "i prije tog vremena, ali bit će potrebna velika količina novca".

On je jasno izrazio ambiciju da američke naftne kompanije prošire svoje operacije u zemlji.

"Imati Venezuelu koja proizvodi naftu dobro je za Sjedinjene Države jer drži cijenu nafte niskom", dodao je Trump.

Analitičari koji su prethodno govorili za BBC bili su skeptični da bi Trumpovi planovi imali veliki utjecaj na globalnu opskrbu – a time ni na cijenu – nafte. Sugerirali su da bi tvrtke željele biti sigurne da postoji stabilna vlada, i čak i kad bi investirale, njihovi projekti ne bi dali rezultate godinama.

Trumpovi planovi

Trump je posljednjih dana tvrdio da američke naftne kompanije mogu popraviti venezuelansku naftnu infrastrukturu.

Zemlja ima procijenjenih 303 milijarde barela, najveće dokazane rezerve na svijetu, no proizvodnja nafte u Venezueli opada od ranih 2000-tih.

Administracija SAD-a vidi značajan potencijal za vlastitu energetsku proizvodnju u rezervama Venezuele.

Povećanje proizvodnje nafte u zemlji bilo bi skupo za američke tvrtke. Osim toga, venezuelanska nafta je teška i teže se prerađuje. Trenutačno samo jedna američka tvrtka, Chevron, radi u zemlji.

Na pitanje o Trumpovim planovima za američku proizvodnju nafte u Venezueli, glasnogovornik Chevrona, Bill Turenne, rekao je da se tvrtka "i dalje fokusira na sigurnost i dobrobit svojih zaposlenika, kao i na očuvanje integriteta svojih sredstava".

"Nastavljamo raditi u potpunoj sukladnosti sa svim relevantnim zakonima i propisima", dodao je Turenne.

Ostale velike američke energetske kompanije, Exxon i ConocoPhillips, nisu odmah odgovorile na zahtjeve za komentar.

Dok je opravdavao zauzimanje Madura iz Caracasa, Trump je također tvrdio da je Venezuela "jednostrano zaplijenila i ukrala američku naftu".

Potpredsjednik JD Vance podržao je te tvrdnje na X-u nakon što je Maduro uklonjen, pišući da je Venezuela eksproprirala američku naftnu imovinu i sve do nedavno koristila tu "ukradenu imovinu" kako bi se obogatila i financirala svoje narkoterorističke aktivnosti.

Stvarnost je složenija

Američke naftne kompanije imaju dugu povijest u Venezueli, gdje su eksploatirale naftu prema licencnim ugovorima. Venezuela je nacionalizirala svoju naftnu industriju 1976. godine, a predsjednik Hugo Chávez je 2007. godine nametnuo veću državnu kontrolu nad preostalim stranim imovinama američkih naftnih kompanija u zemlji.

Godine 2019., tribun Svjetske banke naložio je Venezueli da isplati 8,7 milijardi dolara ConocoPhillipsu kao naknadu za ovaj potez iz 2007. godine. Ta suma još nije isplaćena Venezueli, pa barem jednoj američkoj naftnoj tvrtki još uvijek dugovan novac.

No Ben Chu iz BBC Verifyja rekao je da je tvrdnja da je Venezuela „ukrala“ američku naftu previše pojednostavljena, jer su stručnjaci istaknuli da nafta sama po sebi nikada zapravo nije bila u vlasništvu bilo koga osim Venezuele.

POGLEDAJTE VIDEO: Analiziramo: Jesu li ovo nove Trumpove mete?