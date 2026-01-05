Napadnuta kuća JD Vancea! Tajna služba uhvatila muškarca: 'Čuo se glasan zvuk'

Agenti američke Tajne službe (Secret Service) u ponedjeljak su priveli muškarca koji je razbio prozore i prouzročio materijalnu štetu na kući potpredsjednika J.D. Vancea u Cincinnatija, piše Associated Press (AP).

Muškarca su agenti zaduženi za osiguranje Vanceove kuće zadržali nedugo nakon ponoć, a njegov identitet zasad nije objavljen.

'Čuo se glasan zvuk'

Dvojica policajaca istaknula su da su oko ponoći čuli glasan zvuk, a potom su ugledali počinitelja kako čekićem razbija prozor i pokušava ući u kuću. Muškarac je također vandalizirao vozilo Tajne službe dok se kretao prema kući.

Rezidencija je u trenucima drame bila prazna - Vance i njegova obitelj nisu se nalazili u saveznoj državi Ohio.

POGLEDAJTE VIDEO: Venezuelanci diljem svijet slave pad Mandurova režima: 'Pala je diktatura, imamo slobodnu zemlju!'