PONOĆNA DRAMA /

Napadnuta kuća JD Vancea! Tajna služba uhvatila muškarca: 'Čuo se glasan zvuk'

Napadnuta kuća JD Vancea! Tajna služba uhvatila muškarca: 'Čuo se glasan zvuk'
Foto: Cnp/mediapunch/stringershub Inc./profimedia

Dvojica policajaca istaknula su da su oko ponoći čuli glasan zvuk, a potom su ugledali počinitelja kako čekićem razbija prozor i pokušava ući u kuću

5.1.2026.
14:14
Erik Sečić
Cnp/mediapunch/stringershub Inc./profimedia
Agenti američke Tajne službe (Secret Service) u ponedjeljak su priveli muškarca koji je razbio prozore i prouzročio materijalnu štetu na kući potpredsjednika J.D. Vancea u Cincinnatija, piše Associated Press (AP).

Muškarca su agenti zaduženi za osiguranje Vanceove kuće zadržali nedugo nakon ponoć, a njegov identitet zasad nije objavljen.

'Čuo se glasan zvuk' 

Dvojica policajaca istaknula su da su oko ponoći čuli glasan zvuk, a potom su ugledali počinitelja kako čekićem razbija prozor i pokušava ući u kuću. Muškarac je također vandalizirao vozilo Tajne službe dok se kretao prema kući.

Rezidencija je u trenucima drame bila prazna - Vance i njegova obitelj nisu se nalazili u saveznoj državi Ohio. 

Jd VanceSad
