Pogodile su ih jake oluje nakon ekstremnih vrućina: Moguća i nova grmljavinska nevremena

Nakon višednevnih ekstremnih vrućina, njemačku saveznu zemlju Bavarsku u ponedjeljak navečer zahvatile su jake oluje, javljaju njemački mediji, a prenosi Fenix.

Tuča, obilna kiša i grmljavinske oluje prouzročile su značajnu štetu, posebno na jugu i istoku države. Posla je bilo za vatrogasce, koji su se tijekom noći odazvali na 150 poziva. Problemi su mahom bili poplavljeni podrumi, srušene grane ili drveće, ali srećom nisu zabilježene nikakve ozljede ili ozbiljne prometne nesreće.

Nevrijeme je također pogodilo i regije oko Rosenheima, Passaua i Regensburga.

Ponedjeljak dan s najviše udara groma u 2026.

Pao je i rekord po pitanju broja udara groma u Bavarskoj u ovoj godini. Servis za praćenje groma Aldis/Bilds zabilježio ih je 2.577, što je oko 600 više nego 31. svibnja, na datum koji sada drži drugo mjesto.

Ipak, mediji napominju da broj može varirati ovisno o metodologiji. Aldis/Bilds tako broji samo udare oblaka u tlo i bilježi ih kao bljeskove. U prijevodu - ako munja treperi, računa se kao jedan udar.

Opasnost od jakih grmljavinskih oluja

Stanovnici u brojnim dijelovima Njemačke i dalje moraju biti na oprezu. Kako je izvijestila Njemačka meteorološka služba (DWD), moguće su jake grmljavinske oluje. Tijekom utorka očekuje se razvoj jakih grmljavinskih oblaka, koji će se kretati od juga i zapada prema središtu zemlje. DWD je upozorio na lokalno povećani rizik od teških vremenskih uvjeta poput kiše i tuče, a očekuju se i intenziviranje grmljavinske aktivnosti.

Stručnjaci predviđaju da će grmljavinske oluje poslijepodne pogoditi zapad, jugozapad i područja u blizini Alpa. Ipak, mirnije bi trebalo biti na sjeveru i istoku, gdje se očekuju tek izolirani pljuskovi ili oluje. Na krajnjem sjeveru očekuju se temperature između 21 i 25, a na jugozapadu i zapadu bit će u rasponu od 24 do 28 Celzijevih stupnjeva.