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Njemačka zabilježila apsolutni temperaturni rekord: Smrznut ćete se kad vidite brojku

Njemačka zabilježila apsolutni temperaturni rekord: Smrznut ćete se kad vidite brojku
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Foto: Dejan Rakita/PIXSELL

Najtopliji dan očekuje se u nedjelju, kada se prognoziraju temperature do 42 stupnja Celzija. Meteorolozi predviđaju da će toplinski val trajati do početka sljedećeg tjedna

26.6.2026.
22:12
Hina
Dejan Rakita/PIXSELL
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Njemačka je u petak postavila apsolutni temperaturni rekord s 41,3 stupnja Celzija koliko je zabilježeno u jednoj četvrti grada Saarbrueckena na zapadu zemlje, po preliminarnim podacima meteorološke službe (DWD). 

"Ta vrijednost dosegnuta je u Njemačkoj prvi puta" od početka meteoroloških mjerenja, rekla je služba na mreži Bluesky.

Prethodni temperaturni rekord od 41,2 stupnja Celzija zabilježen je u Njemačkoj 25. srpnja 2019.

"I sasvim je moguće da ta temperatura ponovno bude dosegnuta sutra (subota), ako ne i lagano premašena", kazao je za agenciju AFP Uwe Baumgarten, meteorolog u DWD-u.

Najtopliji dan očekuje se u nedjelju

Njemački meteorolozi u petak ujutro izdali su upozorenja na jake do ekstremne vrućine u cijeloj zemlji.

Najtopliji dan očekuje se u nedjelju, kada se prognoziraju temperature do 42 stupnja Celzija. Meteorolozi predviđaju da će toplinski val trajati do početka sljedećeg tjedna.

Zbog vrućine su u mnogim dijelovima zemlje otkazani sportski događaji i događaji na otvorenom.

Zbog visokih temperatura koje opterećuju i infrastrukturu njemačke željeznice upozoravaju na moguće probleme i savjetuju da se ne putuje osim u slučaju nužnosti.

Osim visokih temperatura, od subote će se postupno povećavati vjerojatnost oluja sa zapada s mogućnošću obilnih pljuskova, tuče i jakih udara vjetra.

NjemačkaTemperaturni RekordTemperature
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