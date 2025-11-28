Otkriveno kako su umrli Ana i prijatelj: 'Bili su polomljeni, kosti su organe sjekle kao mač'

Obdukcija tijela vozača Audija Aleksandra Masalušića (37) i studentice Ane Radović (20) koja je s njim bila u vozilu otkrila je nove detalje stravične prometne nesreće u kojoj su oboje poginuli u nedjelju kod Čačka u Srbiji.

Prvi nalazi do kojih su u četvrtak došli liječnici Odjela patologije Opće bolnice u Čačku sugeriraju da su oboje imali višestruke prijelome kostiju.

'Kosti sijeku poput mača'

"Obdukcija je pokazala da su oboje stradali od višestrukih prijeloma kostiju, doslovno su bili potpuno polomljeni. U medicini se to naziva i 'višestruki prijelom', a u praksi se ne viđa tako često", ispričao je izvor blizak istrazi za portal Kurir.rs.

"Polomljene kosti tada postaju prijetnja za unutarnje organe jer ih sijeku poput mača ili noža. Kada rebro probije plućno krilo ili srce, što je najčešće slučaj, šanse su gotovo nikakve", dodao je izvor.

Detalji tragedije

Podsjetimo, vjeruje se da je Masalušić zbog neprilagođene brzine oko 19 sati u nedjelju izgubio kontrolu nad Audijem, sletio s magistralnog puta Požega-Čačak pored jezera Međuvršje, probio zaštitnu ogradu i završio u betonskom kanalu.

Od siline udara prednji dio vozila se smrskao, a putnici su umrli na licu mjesta.

"Audi smrti" pao je u rupu dublju od dva metara i tri dana ostao zaglavljen. Spasioci su ga pronašli tek u srijedu ujutro.

Vozač povezan sa 'Stojketom'

Mediji su isticali da je Ana, studenica iz Zlatibora koja je nestala nakon što je krenula prema Beogradu, posljednji put viđena u Audiju. Međutim, neko vrijeme nije se znao tko je bio za volanom, a onda su ipak isplivali podaci o Masalušiću.

Riječ je o muškarcu poznatom policiji - dosje mu je bio krcat prometnim prekršajima, zbog kojih je na nekoliko mjeseci ostao bez vozačke dozvole. Više puta bio je osuđivan zbog prekoračenja brzine, vožnje u zabranjenom položaju, a jednom je bio pod utjecajem narkotika.

Bio je i član osobnog osiguranja Nebojše Stojkovića Stojketa, navodnog vođe takozvanog rakovičkog klana. Neslužbeno se doznaje da je Masalušić ranjen u pokušaju atentata na Stojkovića.

POGLEDAJTE VIDEO: Pad Airtractora kod Senja: Pronašli tijelo pilota