Iz auta smrti dva puta je pozvana pomoć: Otkriveno i tko je vozač koji je Anu odveo u smrt

Automobil "Audi SQ" pronađen je u srijedu rano ujutro zaglavljen u betonskom kanalu pored glavne ceste Čačak - Požega u Srbiji. Kako neslužbeno doznaje Blic, vozilo su pronašli građani, a u njemu su bila tijela nestale Ane Radović i njezinog prijatelja koji je upravljao vozilom. Nakon stravičnog otkriča, polako cure detalji nesreće.

Tako je otkriveno da je policija u nedjelju dobila obavijest od hitne službe da je iz vozila upučen "panični poziv" u nedjelju. Naime, s Aninog telefona dva puta je pozvana hitna pomoć.

Policija je povodom poziva, pomoću baznih stanica pokušala otkriti lokaciju poziva. Vozilo je pronađeno tek danas. Prema fotografijama s mjesta događaja, vozilo se prevrnulo bočno i ostalo zaglavljeno na mjestu nesreće. Kako se to dogodilo, pokazat će istraga.

Je li sama zvala pomoć?

Nije poznato je li sama Ana zvala hitnu pomoć ili je možda došlo do automatskog poziva jer su noviji automobili opremljeni sustavom za automatsko pozivanje hitne pomoći u slučaju ozbiljnog sudara. Postoji mogućnost da je Ana stisnula "gumb za paniku" na svom mobitelu.

Ana je nestala prije tri dana kada je krenula iz Zlatibora za Beograd. Čula se s bratom u 18.45 sati. Njezin otac Miloš rekao je kako se tada posljednji put čula s nekim bliskim. Nakon toga njezin telefon je bio aktivan još otprilike 13 do 14 sati, a zatim se ugasio.

Miloš se, nakon otrkića da mu je kći mrtva, pitao samo jedno - tko je vozač koji je vozio "Audi". Ana Radović je tog dana krenula na fakultet. Obitelji je rekla da je imala prijevoz sa Zlatibora gdje je živjela s njima.

Otkriven identitet vozača

"Ne znam je li ga poznavala prije, nikad ga nisam vidio. Moje dijete je bilo divno dijete, naša obitelj je skladna, nije bilo nikakvih problema. Želim znati tko je taj čovjek koji je vozio", rekao je neutješni otac.

U međuvrememu su srpski mediji otkrili identitet vozača. Riječ je o Aleksandru M. koji je više puta osuđivan pred prekršajnim sudovima diljem Srbije - Valjevo, Prijepolje, Požega.

Imao je niz prometnih prekršaja, a čak mu je bila zabranjena vožnja. Jednom prilikom ulovljen je u vožnji pod utjecajem psihoaktivnih tvari.

Zasad se ne zna je li i ovaj put počinio prekršaj zbog kojeg su on i Ana Radović (20) preminuli. Naložena je obdukcija koja će pokazati je li vozio pod utjecajem alkohola ili psihoaktivnih tvari, a daljnja istraga trebala bi pokazati je li vozio brže od zakonske granice ili je došlo do kvara u automobilu.

