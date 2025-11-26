FREEMAIL
TUŽAN KRAJ POTRAGE /

Studentica Ana (20) i njezin prijatelj pronađeni mrtvi u Audiju? Auto zaglavio u kanalu

Studentica Ana (20) i njezin prijatelj pronađeni mrtvi u Audiju? Auto zaglavio u kanalu
×
Foto: : Nestali Srbija - Centar Za Nestalu I Zlostavljanu Decu/facebook/telegraf.rs

Ana je nestala u nedjelju, nakon što je sa Zlatibora krenula u Beograd na fakultet

26.11.2025.
11:12
Erik Sečić
: Nestali Srbija - Centar Za Nestalu I Zlostavljanu Decu/facebook/telegraf.rs
Dva tijela pronađena su u srijedu ujutro u automobilu marke "Audi" koji je sletio s ceste pored magistrale Čačak - Požega u Srbiji.

Mediji navode da je u tom vozilu posljednji put viđena studentica Ana Radović (20) koja je nestala u nedjelju. Portalu Blic.rs. obitelj studentice neslužbeno je potvrdila da su u autu tijela Ane i njenog prijatelja koji je bio za volanom. 

U utorak je stigla dojava da je automobil sletio u jezero Međuvršje, a spasilačke službe pojurile su na teren. Građani su pak taj isti auto primijetili u srijedu u kanalu i odmah alarmirali policiju i hitne službe. U tijeku je istraga koja bi trebala doznati više detalja i doći do rekonstrukcije strašne tragedije. 

Detalji nestanka

Podsjetimo, Ana je nestala u nedjelju, nakon što je sa Zlatibora krenula u Beograd na fakultet. 

Njezin brat s njom se čuo oko 18.45 sati, a otac je pak ispričao da se mobitel ugasio otprilike 14 sati nakon tog poziva, a 20-godišnjakinji se izgubio svaki trag. 

POGLEDAJTE VIDEO: Policija na nogama zbog ilegalne pirotehnike u Hrvatskoj: 'Ovo da vam eksplodira - vi ste mrtvi'

 

SrbijaStudenticaNestala
najčitanije
