NESTALA NA PUTU DO FAKULTETA /

Potraga za nestalom studenticom Anom: Policija pretražuje jezero, oglasio se očajni otac

Potraga za nestalom studenticom Anom: Policija pretražuje jezero, oglasio se očajni otac
×
Foto: Nestali Srbija - Centar Za Nestalu I Zlostavljanu Decu/facebook

Policija je s druge strane potvrdila da ispituje ima li njezin nestanak veze s pretraživanjem u Moravi i jezeru Međuvršje, no ne može se pouzdano tvrditi da su slučajevi povezani

26.11.2025.
6:51
Dunja Stanković
Nestali Srbija - Centar Za Nestalu I Zlostavljanu Decu/facebook
U Srbiji traje potraga za 20-godišnjom Anom Radović koja je nestala u nedjelju kada je sa Zlatibora krenula u Beograd na fakultet, međutim izgubio joj se svaki trag. 

Oglasio se njezin otac, koji je zamolio građane da sve informacije o njegovoj kćeri jave u najbližu policijsku postaju. 

Djevojka je prije nestanka posljednji poziv uputila bratu kada je bila u blizini Čačka malo prije 19 sati u nedjelju. To je zadnji put da je bila u kontaktu s nekim od bližnjih. 

"Nakon toga joj je telefon bio dostupan još 13-14 sati, a onda je postala nedostupna. Mislim da je vjerojatnost da je doživjela prometnu nesreću mala", govori zabrinuti otac, a prenosi Kurir. 

Povezanost sa nesrećom?

Policija mu je kazala kako na dan njezinog nestanka nije prijavljena nijedna prometna nesreća.

Djevojka je visoka 170 centimetara,ima smeđu kosu i svijetlo zelene oči.

Policija je s druge strane potvrdila za Blic da ispituje ima li njezin nestanak veze s pretraživanjem u Moravi i jezeru Međuvršje, no ne može se pouzdano tvrditi da su slučajevi povezani. 

Vatrogasci, spasioci i ronioci Policije detaljno pretražuju Moravu i jezero između Čačka i Užica zbog sumnje da je automobil u kojem su bile dvije osobe sletio s ceste-  Navodno se ispituje bi li u tom vozilu mogla biti djevojka sa Zlatibora čiji je nestanak prijavila njezina majka. 

Policija i Osnovno javno tužiteljstvo u Užicu zasad imaju puno neodgovorenih pitanja, a prijava nestanka djevojke je jedina konkretna informacija koju imaju. Prema pisanju srbijanskih medija, traje operativan rad i analiza baznih stanica u okolini, kako bi se utvrdilo je li neka od njih uhvatila signal mobitela nestale djevojke. 

najčitanije
×
