Anina prijateljica otkrila u kakvoj je vezi bila s vozačem 'Audija smrti', otkriven uzrok nesreće
'Poznavala sam i Aleksandra s kojom je bila u autu kada se dogodila nesreća', ispričala je prijateljica
Ana Radović (20) sa Zlatibora poginula je u prometnoj nesreći u nedjelju na srpskoj autocesti Čačak-Požega zajedno s prijateljem Aleksandrom Masalušićem (37) tjelohraniteljem Nebojše Stojkovića Stojketa, vođe rakovačkog klana.
Njezina prijateljica ispričala je za Kurir da je Ana bila divna djevojka koja je htjela uspjeti u životu. Studirala je pravo u Beogradu.
"Nekoliko dana prije nesreće srela sam je u gradu, a rekla mi je da ovih dana ide u Beograd, ali da će se odmah vratiti i da ćemo se družiti. Nažalost, to se nikada neće dogoditi. Poznavala sam i Aleksandra s kojom je bila u autu kada se dogodila nesreća", rekla je sugovornica. Anina obitelj je neutješna nakon tragedije.
Obitelj je neutješna
"Ne mogu prihvatiti činjenicu da je više nikada neće vidjeti. Svi su oni tako divni i dobri ljudi, koji su sve postigli svojim napornim radom. Njezina majka radi u hotelu na Zlatiboru, dok otac, kao i svi oni, radi u obiteljskom poslu od kojeg žive. Sjećam se, njezina baka je bila učiteljica koja ih je čuvala i odgajala", ispričala je. Obitelj od Aninog nestanka u nedjelju proživljava agoniju.
Nisu znali gdje je, zašto se ne javlja. Nije joj to bilo nalik. Uvijek je nosila telefon sa sobom, a na poruku bi odmah odgovarala.
"Tog dana, u nedjelju, vidjela sam njenog brata u gradu, ali u tom trenutku nisam znala da je traže. Tek kasnije sam saznala da je nestala i iskreno sam bila šokirana", dodaje prijateljica. Čula je od zajedničkih prijatelja da je s Aleksandrom otišla za Beograd, ali da će se vratiti za dva dana.
Brat radio u Stojkovićevom restoranu
Masalušić je često boravio na planini, budući da obitelj Stojković tamo ima restoran koji vode sinovi Nebojše Stojkovića Stojketa, a budući da je Aleksandar član njegovog osiguranja, često je tamo boravio. Anin brat radi u tom restoranu, pa se svi dobro poznaju.
Neutješna obitelj priprema se za sprovod, dok čekaju rezultate obdukcije. Istraga nesreće još je u tijeku.
Naime, sumnja se da se nesreća dogodila zbog neprilagođene brzine kada je vozač Audija SQ, Aleksandar Masalušić, izgubio kontrolu nad vozilom, izletio s ceste, probio zaštitnu ogradu i pao u betonski kanal. Od siline udara, putnici iz "audija smrti" preminuli su od zadobivenih ozljeda na mjestu događaja. Tri dana nisu ih mogli pronaći.
