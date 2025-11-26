Ovo je vozač Audija u kojem je poginula lijepa Ana: Ranjen u atentatu na šefa - vođu klana

Tijela studentice Ane Radović (20) i Aleksandra Masalušića (37) otkrivena su u srijedu ujutro zaglavljena u autu u betonskom kanalu. Kako su skupocjenim Audijem SQ tamo završili, pokazat će istraga. Za to vrijeme, srpski mediji otkrivaju sve više detalja iz života preminulih. I dok se za Anu odmah znalo da je studentica koja je sa Zlatibora išla u Beograd i čak je bio prijavljen njezin nestanak, o vozaču se nije znalo puno.

Aleksandar, koji je vozio Audi SQ, koji je sletio s ceste zajedno s tragično stradalom Anom Radović, rodom je iz Priboja, s prebivalištem u Beogradu, piše Kurir.

Masalušić je imao poduži dosje prometnih prekršaja, zbog kojih mu je čak i vozačka dozvola oduzeta na nekoliko mjeseci. Više puta je osuđivan pred prekršajnim sudovima u Valjevu, Prijepolju i Požegi zbog prekoračenja brzine, vožnje u zabranjenom položaju, te jednom pod utjecajem narkotika...

Radio za vođu klana

Također, Masalušić je bio i jest član osobnog osiguranja Nebojše Stojkovića Stojketa, prema neslužbenim informacijama, a upravo je tijekom tog posla ranjen kada je pokušan atentat na njega.

Srpski mediji pisali su da je Nebojša Stojković vođa "rakovičkog klana". Nekoliko je puta preživio pokušaj likvidacije, piše Alo.online.ba. Pukom srećom preživio je pokušaj atentata u Barceloni 2017. godine.

Prvo je objavljena informacija da je podlegao teškim ozljedama, a nakon toga stigla je vijest da je u kritičnom stanju. Nakon te godine nije bilo puno informacija o njemu. Nije bilo poznati ni je li živ ili mrtav.

U Srbiji je osuđen za trgovinu drogom, razbojništvo, ilegalno posjedovanje oružja i iznudu, a posljednji put u javnosti bio je krajem ljeta 2017. godine, kada su ga, vjeruje se, u Barceloni ranili članovi kavanskog klana.

