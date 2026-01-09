Preminuo poznati srpski estradni frizer: Imao je samo 42 godine, a uzrok smrti nije poznat

Poznati srpski frizer i stručnjak za nadogradnju kose te izradu prirodnih perika, Matija Radulović, javnosti poznat kao Maki King of Hair, preminuo je u utorak u 43. godini. Vijest o njegovoj iznenadnoj smrti potresla je estradni krug, a brojni prijatelji i suradnici od njega se opraštaju putem društvenih mreža.

Radulović je godinama brinuo o frizurama brojnih poznatih osoba, a na Instagramu ga je pratilo oko 140 tisuća ljudi. Bio je prepoznat kao vrhunski profesionalac, a često je objavljivao fotografije s pjevačima i javnim osobama s kojima je, kako se moglo vidjeti, gajio i prijateljske odnose.

Zanemarivao bolove

Kako doznaje Kurir, Radulović se nedavno vratio s putovanja sa Zanzibara, gdje se, prema riječima izvora bliskog obitelji za taj medij, razbolio. Po povratku u Beograd osjećao je zdravstvene tegobe, no nije im pridavao veću pažnju sve dok stanje nije postalo ozbiljno. Isti izvor navodi kako je dan ranije pozvana Hitna pomoć, no Radulović je tada navodno odbio liječenje, što je moglo utjecati na daljnje pogoršanje njegova stanja.

U ponedjeljak u poslijepodnevnim satima dovezen je na hitni prijem u besvjesnom stanju, no liječnici mu, nažalost, nisu uspjeli pomoći. Prema zasad neslužbenim informacijama koje prenosi Kurir, nagađa se kako bi zdravstveni problemi mogli biti povezani s ranijim estetskim zahvatima na licu i tijelu, no točan uzrok smrti javnosti nije poznat.

Dentalne tegobe

Već ranije je na svojoj društvenoj mreži TikTok objašnjavao da se godinama bori s dentalnim problemima i da je u više navrata odlazio na korekcije i ugrađivao implantate.

