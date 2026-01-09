FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
TUŽNA VIJEST /

Preminuo poznati srpski estradni frizer: Imao je samo 42 godine, a uzrok smrti nije poznat

Preminuo poznati srpski estradni frizer: Imao je samo 42 godine, a uzrok smrti nije poznat
×
Foto: Screenshot Tiktok @maki.kingofhair

Regiju je duboko potresla smrt poznatog frizera

9.1.2026.
12:47
Hot.hr
Screenshot Tiktok @maki.kingofhair
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Poznati srpski frizer i stručnjak za nadogradnju kose te izradu prirodnih perika, Matija Radulović, javnosti poznat kao Maki King of Hair, preminuo je u utorak u 43. godini. Vijest o njegovoj iznenadnoj smrti potresla je estradni krug, a brojni prijatelji i suradnici od njega se opraštaju putem društvenih mreža.

Radulović je godinama brinuo o frizurama brojnih poznatih osoba, a na Instagramu ga je pratilo oko 140 tisuća ljudi. Bio je prepoznat kao vrhunski profesionalac, a često je objavljivao fotografije s pjevačima i javnim osobama s kojima je, kako se moglo vidjeti, gajio i prijateljske odnose.

Zanemarivao bolove

Kako doznaje Kurir, Radulović se nedavno vratio s putovanja sa Zanzibara, gdje se, prema riječima izvora bliskog obitelji za taj medij, razbolio. Po povratku u Beograd osjećao je zdravstvene tegobe, no nije im pridavao veću pažnju sve dok stanje nije postalo ozbiljno. Isti izvor navodi kako je dan ranije pozvana Hitna pomoć, no Radulović je tada navodno odbio liječenje, što je moglo utjecati na daljnje pogoršanje njegova stanja.

U ponedjeljak u poslijepodnevnim satima dovezen je na hitni prijem u besvjesnom stanju, no liječnici mu, nažalost, nisu uspjeli pomoći. Prema zasad neslužbenim informacijama koje prenosi Kurir, nagađa se kako bi zdravstveni problemi mogli biti povezani s ranijim estetskim zahvatima na licu i tijelu, no točan uzrok smrti javnosti nije poznat.

Dentalne tegobe  

Već ranije je na svojoj društvenoj mreži TikTok objašnjavao da se godinama bori s dentalnim problemima i da je u više navrata odlazio na korekcije i ugrađivao implantate. 

@maki.kingofhair Poslusajte i ne lupetajte vise gluposti. #foryoupage #viralvideos #tiktok #fyppppppppppppppppppppppp #balkan ♬ original sound - Maki.kingofhair

Nakon njegove smrti, mnogi na društvenim mrežama smatraju da je uzrok prerane smrti neka komplikacija uslijed dentalnih zahvata, no ta informacija nije potvrđena. Matija Radulović bit će pokopan danas u 14 sati na groblju u Ćupriji u Srbiji, navodi Blic

 

POGLEDAJTE VIDEO: Plenković kaže da danas živimo bolje nego prije: Provjerili smo je li to baš tako

Frizer
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
TUŽNA VIJEST /
Preminuo poznati srpski estradni frizer: Imao je samo 42 godine, a uzrok smrti nije poznat