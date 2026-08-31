Ima li nade za 1000 ljudi zarobljeno u tunelima? Broj žrtava poplava u Nepalu dosegao 903

Najmanje 903 ljudi poginulo je u razornim bujičnim poplavama koje su pogodile Nepal i Tibet, dok se tisuće osoba i dalje vode kao nestale. Spasilačke ekipe sada vode utrku s vremenom, piše Sky News.

Šest dana nakon katastrofe svaki sat mogao bi biti presudan za one koji su ostali zarobljeni pod zemljom. Posebna pozornost usmjerena je na gotovo 1000 radnika za koje se vjeruje da su ostali zarobljeni u tunelima hidroelektrana.

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Nacionalna služba za upravljanje katastrofama navodi da se u Nepalu ukupno više od 4200 ljudi vodi kao nestalo, dok je dosad spašeno više od 10.000 osoba.

Spasioci pokušavaju doći do zarobljenih radnika

Jedna od najzahtjevnijih operacija odvija se u kompleksu hidroelektrana Upper Trishuli, gdje se prema procjenama nalazi oko 350 ljudi zarobljenih u tunelima. Nepalska vojska u nedjelju je zračnim putem dopremila tešku mehanizaciju na udaljenu lokaciju, nakon čega su spasilačke ekipe počele uklanjati goleme količine ruševina s ulaza u jedan od tunela.

"Situacija je vrlo teška jer ima mnogo ruševina, a ne možemo koristiti eksploziv kako bismo si prokrčili put", rekao je Dharam Raj Uprety, čelnik nepalske Nacionalne agencije za smanjenje rizika od katastrofa.

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Prema procjenama vlasti, ukupno bi oko 923 radnika moglo biti zarobljeno u tunelima hidroelektrana. U akciji sudjeluju pripadnici vojske te specijalizirani spasilački timovi iz Indije i Kine. Glavno mjesto na kojem se pretpostavlja da su zarobljeni radnici nalazi se oko 180 metara unutar tunela. Spasioci pokušavaju prokrčiti put do tog dijela kako bi utvrdili ima li preživjelih. Ured nepalskog premijera objavio je da su se spasioci uspjeli spustiti kroz otvor širok svega 60 i visok 90 centimetara, koji se postupno proširuje.

Tijela žrtava pokapaju prije identifikacije

Velik problem predstavljaju i identifikacija žrtava te zbrinjavanje posmrtnih ostataka. Zbog iznimno teških uvjeta i dugotrajnog izlaganja tijela vlazi, mnoga su teško oštećena, što dodatno otežava njihovu identifikaciju.

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Stotine tijela već su pokopane u plitkim grobovima, a dio žrtava još nije identificiran. Vlasti su odlučile ubrzati pokapanje zbog opasnosti povezanih s raspadanjem posmrtnih ostataka.

Indija je u Nepal poslala forenzičke stručnjake kako bi pomogli u identifikaciji. Indijsko Ministarstvo vanjskih poslova priopćilo je da je tim od 19 stručnjaka započeo rad u Kathmanduu, a među njihovim je zadaćama i analiza DNK uzoraka.

Strah od novih poplava

Dok spasilačke ekipe nastavljaju potragu, vlasti strahuju od novih bujičnih poplava. Nakon urušavanja ledenjaka i brojnih odrona tla, nanosi su na pojedinim mjestima blokirali tokove rijeka i stvorili nova jezera. Postoji opasnost da neka od njih puknu, što bi prema naseljenim područjima moglo poslati goleme količine vode.

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U Nepalu su zbog porasta vodostaja rijeke Bhotekoshi izdana nova upozorenja na poplave. Stanovništvu ugroženih područja preporučuje se oprez i praćenje uputa nadležnih službi.

Među nestalima je i 33 britanskih državljana u Tibetu, za kojima se još uvijek traga. Katastrofa je teško pogodila i infrastrukturu. Hidroelektrane Upper Trishuli 3A i 3B, smještene u okruzima Nuwakot i Rasuwa, našle su se među područjima koja su pretrpjela velika razaranja.

Nepalska vojska ranije je objavila fotografiju dvojice muškaraca prekrivenih blatom nakon što su izvučeni iz jednog od tunela. Njihovo spašavanje probudilo je nadu da bi u blokiranim tunelima mogli biti pronađeni i drugi preživjeli.