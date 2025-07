Bjeloruski helikopteri srušili Putinovu 'Gerberu'? Pojavila se fotografija olupine

Helikopter Mi-24 bjeloruskih snaga protuzračne obrane u subotu je uništio rusku jurišnu bespilotnu letjelicu "Gerberu" koja se kretala prema Ukrajini.

Predstavnik ukrajinske Vojne obavještajne službe (HUR) za Kyiv Post u ponedjeljak ujutro ispričao je detalje. Navodi da su se u to vrijeme u bjeloruskom zračnom prostoru nalazila najmanje tri ruska drona.

Tijekom rutinske operacije nadzora zračnog prostora, bjeloruski helikopter izvijestio je o otkrivanju i neutralizaciji drona. Obavještajni izvori navode da su srušeni dijelovi bespilotne letjelice pali u bjeloruskoj regiji Gomel, a na društvenim mrežama pojavila se i njegova fotografija.

A Belarusian Mi-24 helicopter reportedly shot down a Russian Gerbera strike drone on July 12 as it flew toward Ukraine. The drone’s wreckage fell in Belarus’ Homyel region, according to local media. pic.twitter.com/Or4T3RFB2f