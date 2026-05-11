Avion se zapalio nakon što je turbina usisala čovjeka na pisti: Snimljen uznemirujući trenutak

Zračne vlasti su priopćile da je "uljez" poginuo nakon što ga je usisao motor aviona dok se pripremao za polijetanje. Neidentificirana osoba navodno je preskočila ogradu na međunarodnoj zračnoj luci Denver u Coloradu te ju je u roku od dvije minute udario i usmrtio avion Frontier Airlinesa, piše Metro.co.uk.

Nesreća, koja se dogodila dok se let 4345 pripremao za polijetanje prema međunarodnoj zračnoj luci Los Angeles, izazvao je požar motora i prisilio putnike na evakuaciju. Kako se incident odvijao, pilot aviona rekao je kontrolnom tornju zračne luke da se zaustavljaju na pisti jer su "upravo udarili nekoga" što je uzrokovalo požar motora, prema stranici ATC.com.

U avionu su bila 224 putnika i sedam članova posade. Osoba je pogođena dok je hodala preko piste. Pilot je zatim rekao da dim ulazi u avion te da će evakuirati ljude. Dio evakuacije snimljen je mobitelom. Vidi se kako ljudi uzimaju torbe, neki nose maske dok se pripremaju izaći iz aviona. Kasnije snimke prikazuju brojne putnike izvan aviona dok se drugi spuštaju iz aviona niz napuhane tobogane.

Poginula jedna osoba, nekoliko ozlijeđenih

U pozadini se vide djeca dok član osoblja govori putnicima da se "svi moraju maknuti iz zrakoplova". U izjavi objavljenoj nakon toga, Frontier Airlines je rekao da je u sudaru sudjelovala samo jedna osoba te da je polijetanje prekinuto nakon što je prijavljen dim u kabini. Ostaje nejasno je li dim povezan sa sudarom.

"Istražujemo ovaj incident i prikupljamo više informacija u koordinaciji s zračnom lukom i drugim sigurnosnim tijelima", dodaje se u izjavi. Nakon što su sigurno evakuirani iz zrakoplova preko tobogana, putnici su autobusom prevezeni do terminala.

Glasnogovornik zračne luke rekao je da je 12 putnika zadobilo lakše ozljede, a petero ih je prevezeno u bolnicu. Jedan putnik, Jacob Anthens, objavio je video na svojoj Facebook stranici na kojem se vide ljudi kako se spuštaju niz napuhane tobogane sa svojim ruksacima. Također je objavio fotografije onoga što je izgledalo kao oštećeni motor.

Avion se napunio dimom

"Dok smo se dizali, motor zrakoplova je eksplodirao. Bilo je toliko dima da nismo mogli vidjeti ni 30 cm ispred sebe", rekao je Jacob dok je snimao snimku. Objasnio je da je proveo više od sat vremena na pisti bez prijevoza ili pomoći zbog hladnoće.

Drugi video prikazuje putnike kako mirno hodaju niz prolaz aviona i koriste tobogan za evakuaciju. Rečeno im je da se udalje od aviona. Nacionalni odbor za sigurnost prometa pokrenuo je istragu i privremeno zatvorio pistu 17L, gdje se incident dogodio. Ponovno je otvorena jučer oko 11 sati.

Incident se dogodio dan nakon što je zaposlenik Delta Air Linesa poginuo na poslu u međunarodnoj zračnoj luci Orlando. U izjavi, zrakoplovna tvrtka je rekla da je zaposlenik poginuo u četvrtak navečer, bez daljnjih detalja.

"Usredotočeni smo na pružanje pune podrške obitelji i brigu o našem timu u Orlandu tijekom ovog teškog vremena", rekla je zrakoplovna tvrtka.

"Surađujemo s lokalnim vlastima dok se provodi potpuna istraga kako bi se utvrdilo što se dogodilo", dodali su.

