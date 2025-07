Avion se srušio nasred autoceste, poginulo dvoje ljudi: Snimka je zastrašujuća!

Dvije osobe poginule su u zrakoplovnoj nesreći koja se u utorak dogodila u talijanskoj pokrajini Brescia, kada se mali zrakoplov strmoglavio i nosom zabio u tlo, eksplodiravši pri udaru, piše Mirror.

Na uznemirujućim snimkama vidi se kako zrakoplov naglo pada. Nekim čudom uspio je izbjeći sve automobile i druga vozila koja su se u tom trenutku nalazila na brzoj cesti Corda Molle. Jedan automobil je prošao ravno kroz vatrenu kuglu koja se proširila cestom nakon udara letjelice, a još jedno vozilo također je prošlo kroz plamen.

Dvoje vozača lakše je ozlijeđeno, no njihove ozljede nisu opasne po život. Vlasti koje istražuju pad tzv. "ultralakog" zrakoplova upozorile su da će biti teško utvrditi uzrok nesreće. Budući da za ovu vrstu letjelice ne vrijede stroga pravila, zrakoplov nije morao prijaviti odredište prije polijetanja. Istražitelji će sada provjeriti postoji li rupa u zakonu koja je omogućila da određeni sigurnosni protokoli budu izostavljeni prije posljednjeg leta.

Dvije osobe koje su bile u zrakoplovu, 75-godišnji odvjetnik iz Milana, Sergio Ravaglia i njegova partnerica, 50-godišnja Anna Maria De Stefano - poginuli su na mjestu.

#BREAKING: Small Plane Crashes Onto Highway Near Brescia, 2 Dead in Fiery Wreck.



Witnesses described the plane spiraling out of control before it suddenly dropped into traffic and erupted into flames.



The pilot and one passenger both elderly were trapped in the wreckage and… pic.twitter.com/iEyJjXBa4L