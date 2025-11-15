Amerikanci na udaru kritika: 'Imaju najmoćniju polugu na svijetu, a izbjegavaju....'

Američki stroj sankcija, nekoć proglašen gotovo neograničenim alatom ekonomske prisile protiv Kremlja, možda udara u zid – ili je barem to poruka koja dolazi s vrha, piše Kyiv Post.

Državni tajnik Marco Rubio u srijedu je pokazao frustraciju, rekavši dopisniku Kyiv Posta da je SAD gotovo "bez opcija" nakon što je prošli mjesec oštro kritizirao najveće ruske naftne divove, Rosnjeft i Lukoil.

U razgovoru s novinarima nakon sastanka ministara vanjskih poslova G7, Rubio se požalio: "S naše strane nije ostalo puno toga za sankcionirati. Mislim, pogodili smo njihove glavne naftne kompanije, što su svi tražili."

Sankcije naftnim kompanijama stupaju na snagu

Sankcije Rosnjeftu, Lukoilu i njihovoj mreži podružnica formalno stupaju na snagu sljedeći tjedan, iako se izuzeća već gomilaju.

Mjere, koje su usmjerene na primarni izvor financiranja ruskog rata u Ukrajini, već su izazvale niz izuzeća – jasnu pukotinu u jedinstvenom gospodarskom frontu čak i prije nego što su pravila u potpunosti stupila na snagu. Mađarska je osigurala jednogodišnju odgodu, drugi nagovještavaju da će zatražiti isto.

Rubio je tvrdio da je sada prioritet provedba zakona i izravno je ukazao na Europu kada je riječ o obračunu s Kremljevom flotom u sjeni. EU je sankcionirala stotine tankera povezanih s Rusijom koji posluju u mutnim vodama, prevozeći sirovu naftu po sniženim cijenama kupcima iz Indije u Zaljev.

Američka iscrpljenost sankcijama

Ali ta tvrdnja da je nadzor nad armadom duhova posao Europe - ne drži, prema jednom od vodećih washingtonskih analitičara sankcija. SAD može sankcionirati još mnogo toga. Rubiovu očitu iscrpljenost sankcijama oštro osporavaju analitičari sankcija, koji vide još mnogo toga za napraviti.

Kimberly Donovan, direktorica inicijative za ekonomsko državništvo Atlantskog vijeća, u intervjuu za Kyiv Post izjavila je da je ideja da SAD-u ponestaje ciljeva jednostavno pogrešna.

"Zapravo postoji još mnogo toga što američka vlada može sankcionirati kada je u pitanju Rusija", rekla je.

Glavni sektor Zapad izbjegava

Donovan tvrdi da je porast zahtjeva za licenciranje upućen američkom Ministarstvu financija od strane tvrtki koje se bore za vrijeme kako bi se odvojile od Rosnefta i Lukoila. To je ujedno, kaže, "dobar signal da su sankcije stvarne". Ali pravo ograničenje, dodaje, nisu tehnički kapaciteti.

"To je politička volja", naglasila je Donovan, objašnjavajući: "Ako su ove 'velike zvijezde' sve što administracija planira poduzeti, onda nam je potrebna agresivna provedba i snažan diplomatski pritisak kako bi ih se učinilo važnima."

Donovan je također ukazala na nekoliko glavnih sektora koje su zapadne vlade do sada uglavnom izbjegavale. Glavni među njima je ukapljeni prirodni plin, temelj ruskog prihoda, iako je napomenula da bi sankcioniranje ukapljenog prirodnog plina moglo "stvoriti druge izazove za neke druge Europljane".

Dodala je da petrokemikalije i dodatne ruske banke ostaju potencijalne mete. Drugi prioritet, rekla je, jest jačanje koordinacije usklađivanjem američkih oznaka s 19 paketa sankcija koje su već nametnuli europski partneri.

Obračun s flotom u sjeni

Rubio je obračun s flotom u sjeni, stotinama tankera koji posluju izvan radara, često su prestari, neosigurani i sve opasniji, prikazao kao uglavnom europski napor. Donovan se kategorički ne slaže.

"To je bio dio pristupa G7 od samog početka", rekla je, dodajući: "Progon onih koji su prekršili ograničenje cijena bio je multilateralni napor, a ne europski hobi."

A SAD, naglasio je Donovan, imaju sve razloge da se vrate u ring. Skrivena flota nije samo problem Rusije: Iran koristi istu taktiku, kao i Venezuela. Koordinirani obračun G7 mogao bi istovremeno pritisnuti sva tri protivnika.

Mehanizmi UN-a

Kanada je nedavno predložila multinacionalnu radnu skupinu za objedinjavanje razmjene obavještajnih podataka i provođenja zakona – ideju koju Donovan podržava, ali Washington se navodno usprotivio.

"Slažem se s Kanađanima", rekla je. "Radna skupina ima smisla. I trebalo bi je proširiti – Rusija, Iran, Venezuela – cijeli ekosustav ilegalnih prijevoznika nafte."

Osim sankcija, kaže da bi G7 i UN mogli zauzeti sustavniji pristup: standarde pomorske sigurnosti, digitalizaciju dokumentacije i ekološku odgovornost.

Jer ulozi nisu samo geopolitički. "Flota u sjeni je klimatska katastrofa koja samo čeka da se dogodi", upozorava Donovan. "Već smo vidjeli nasukavanje tankera u Crnom moru. Postoje mehanizmi UN-a za pozivanje Rusije i Irana na odgovornost za te prakse."

SAD ima najmoćniju polugu na svijetu

Europa je sada prošla 19 rundi sankcija protiv Rusije – koje su pogodile LNG, kriptovalute, ruske banke, brodove skrivene flote. SAD je poduzimao akcije često sporije i selektivnije.

Na pitanje koliko je važno da se Washington u potpunosti uskladi s režimom sankcija EU, Donovan ne štedi riječi. "Kada se UK, EU i SAD usklade, sankcije imaju puno širi učinak", rekla je. "Kada se to ne dogodi, prevarantski akteri iskorištavaju praznine – jurisdikcijsku arbitražu i novac nastavlja teći", dodala je.

SAD, napominje, još uvijek ima najmoćniju polugu sankcija na svijetu - dolar. Ali moć nije važna ako je Washington ne koristi sinkronizirano sa svojim najbližim saveznicima.

Sljedeća faza pritiska

Ključna stvar za analitičare je da se sljedeća faza kampanje pritiska manje odnosi na identificiranje novih ciljeva, a više na provedbu i kreativno usklađivanje.

Donovan se zalaže za višestruki napad koji nadilazi tradicionalne financijske sankcije, uključujući korištenje pomorskog prava, pa čak i UN-a, kako bi se suprotstavila floti, za koju zloslutno upozorava da je "ekološka kriza koja samo čeka da se dogodi".

Također tvrdi da bi Washington mogao ciljati luke koje i dalje dopuštaju pristajanje sankcioniranih brodova skrivene flote. Ova vrsta "kreativne" eskalacije je ono što je potrebno, rekla je.

Sve ovisi o apetitu Bijele kuće

Konačna učinkovitost sankcija ovisi o čvrsto usklađenom frontu. "Kada sankcije nisu usklađene, tradicionalno je to mjesto gdje nezakoniti i suprotstavljeni akteri pronalaze načine da iskoriste tu jurisdikcijsku arbitražu i razlike kako bi nastavili s prebacivanjem novca", objasnila je Donovan.

Najnovije velike sankcije ruskoj nafti stvaraju željeni kaos na tržištu i zahtjeve za poštivanjem propisa. No, SAD šalje pomiješan signal tvrdeći da su ostali bez metaka dok su ključne mete i dalje na listi.

Uspjeh trenutačnog pritiska i izgledi za prisiljavanje Rusije na pregovarački stol, sada ovise o apetitu Bijele kuće za strogu provedbu i spremnosti na potpunu koordinaciju s europskim partnerima, što je test političke odlučnosti koji Washington, čini se, nerado u potpunosti prihvaća.

Rubiova tvrdnja da je set sankcija gotovo prazan naglašava sve veću nepovezanost unutar G7. Američka administracija kaže da se fokus prebacuje s osmišljavanja novih mjera na provođenje postojećih. Europa, Kanada i stručnjaci za sankcije kažu da je set alata još uvijek pun i da Washington ne dira kritične ciljeve.

