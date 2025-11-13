Eksplozivno upozorenje: 'Putin planira veliki rat protiv Europe! Ove zemlje su mu iduće mete'

Volodimir Zelenski upozorio je da se Rusija priprema za pokretanje 'velikog rata' protiv Europe 2029. ili 2030. godine. Visokopozicionirani europski dužnosnici obrane i obavještajnih službi, koji su rekli da Kremlj planira još jedno otimanje teritorija na kontinentu i da članice NATO-a moraju biti spremne za 'ratni scenarij', uputili su više poziva na akciju, piše Metro.co.uk.

Pozivajući na 'veći pritisak na Rusiju', ukrajinski predsjednik rekao je:

"S obzirom na situaciju na bojnom polju, ne vidimo da Rusija želi stati. Problem je u tome što kada pogledamo rusku vojnu industriju, vidimo da povećavaju svoju proizvodnju. Po našoj procjeni, žele nastaviti ovaj rat. Mislimo da će Rusima, ako snažno pritisnemo, trebati pauza. Ali, moramo prepoznati da žele veliki rat, pripremaju se za početak tako velikog rata 2029. ili 2030. – u ovom razdoblju – na europskom kontinentu", najavio je.

Putin je nezaustavljiv

Ništa što su NATO saveznici do sada učinili, od sankcija i slanja više oružja Ukrajini ili pokušaji pregovora, nije do sada zaustavilo Vladimira Putina, što je rezultiralo pritiskom Zelenskog da se 'uhvati u koštac s velikim izazovom'.

Samo sat vremena nakon njegove izjave na Telegramu, objavljeno je da će ukrajinski ministar vanjskih poslova, Andrij Sibiha, danas posjetiti London kako bi se sastao sa svojim britanskim kolegom.

U međuvremenu, Rusija sve više prodire u Ukrajinu. Najžešće bitke i dalje se vode u opkoljenom gradu Pokrovsku, u istočnoj Donjeckoj regiji, gdje se gotovo polovica svih sukoba na fronti dogodila u prethodna 24 sata.

Tijekom proteklog mjeseca, rusko ministarstvo obrane izvijestilo je o zauzimanju devet naselja i sela u Donjecku; osam u Zaporiškoj regiji, sedam u Dnjepropetrovskoj regiji i pet u Harkovskoj regiji.

Iduće mete Moldavija, Litva, Latvija i Estonija?

Brojni stručnjaci pokušavaju odgonetnuti što budućnost nosi Ukrajini i ostatku Europe. Zelenski je prethodno upozorio da bi Moldavija, uz Litvu, Latviju i Estoniju, mogla biti sljedeća Putinova meta nakon Ukrajine.

