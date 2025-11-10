Putinova kći vuče konce iza kulisa? Radi na rušenju ključnog čovjeka: 'On smeta...'

Kći Vladimira Putina Katerina Tihonova navodno stoji iza kampanje rušenja ruskog ministra vanjskih poslova Sergeja Lavrova u pokušaju da završi rat u Ukrajini.

Prošli tjedan izvješća su ukazivala na to da je Putin gurnuo u stranu Lavrova (75), koji je godinama bio jedan od njegovih odanih saveznika i zadužen za vanjsku politiku više od dva desetljeća, piše Daily Mail.

Kremlj je porekao da se Putin posvađao s ministrom. "Lavrov radi kao ministar vanjskih poslova, naravno", rekao je glasnogovornik.

No Putinov bivši pisac govora Abas Galjamov otkrio je da njegova druga kći, Katerina Tihonova (39), želi uništiti Lavrova u pokušaju okončanja rata u Ukrajini, koji je Rusija započela 2022. godine.

Lavrov "ostaje na svojoj dužnosti" unatoč tome što se nije pojavio na sjednici Vijeća sigurnosti i što mu je oduzeta uloga šefa ruske delegacije na nadolazećem sastanku G20 u Južnoj Africi.

Galjamov je rekao: "Glasine o Lavrovu kružile su već prije šest mjeseci. Ozbiljni izvori rekli su da je Katerina Tihonova navodno više puta razgovarala s Putinom, rekavši da Lavrov pogoršava stvari."

Foto: East2west News/willwest News/profimedia

Što zamjeraju Lavrovu?

Krivica je pala na ministar vanjskih poslova za Trumpovo odbijanje da pristane na samit s Putinom u Budimpešti prošlog mjeseca. Vjeruje se da je uznemirio američkog državnog tajnika Marca Rubia tijekom "katastrofalnog" telefonskog poziva u rujnu.

Prema izvješćima ruskih medija, neki dužnosnici Kremlja optužili su ga i za "sabotažu" nakon što je odbio sudjelovati u mirovnom procesu. Rusiju su pogodile žestoke sankcije koje je SAD nametnuo ubrzo nakon Lavrovljevog razgovora s Rubiom, usred nagađanja da su dužnosnici možda otvorili istragu protiv ministra.

Tihonova je prema novim izvješćima rekla Putinu da je Lavrov "previše agresivan i da njegovo jastrebovsko kreštanje ometa postizanje sporazuma".

"Možda je Putin konačno poslušao svoju kćer? Osim toga, ona je u pravu. Strogo govoreći, istina je - on smeta. Trebao je biti smijenjen davno. Lavrov je ministar vanjskih poslova za vremena kada pobjeđujete.

Kad dobijete rat, Lavrov je savršen diplomat za hvalisanje. Ali kad ne možete pobijediti, morate postati razumniji, a Lavrov više nije sposoban za takvu razumnost", dodao je Galjamov.

Tko je Katerinin favorit?

Na Putina i njegovo ministarstvo vanjskih poslova gleda se sada kao "propagandiste", a ne diplomate, rekao je Galjamov za medijsku kuću Živoj Gvozd. Sukob se, kako se čini, vrti oko Katerininog favorita Kirila Dmitrijeva (50), koji je oženjen njezinom najboljom prijateljicom i poslovnim partnerom.

Dmitriev vodi ruski državni fond, a Putin ga koristi kao sporedni kanal prema Trumpovoj administraciji, gdje ima kontakte. To je uznemirilo Lavrova, koji je jednom osobno uklonio stolicu namijenjenu Dmitrijevu prije američkih pregovora kako bi ga maknuo s puta, prema izvještajima iz Moskve.

"Lavrov se počeo povezivati ​​s tvrdokornim kursom“, rekao je Galjamov. "On je odavno postao svojevrsni jastreb koji pogoršava sukobe umjesto da ih omekšava. I naravno, u trenutnoj situaciji - kada Putin ima problema do ušiju, a Trump je bijesan - Lavrov je izvan slike. Nije osobito potreban.“

U međuvremenu, Lavrov se ponovno pojavio nakon nekoliko dana da bi optužio SAD da je prekršio obećanja na Aljasci.

"Amerikanci su nas tada uvjeravali da će osigurati da Volodimir Zelenski neće ometati postizanje mira. Očito su se u tom pitanju pojavile određene poteškoće. Osim toga, koliko znamo, Bruxelles i London pokušavaju uvjeriti Washington da odustane od namjere rješavanja krize politički-diplomatski i da se u potpunosti uključi u napore da se izvrši vojni pritisak na Rusiju", rekao je.

Tko je Katerina Tihonova?

Ako je tvrdnja o Tihonovoj istinita, to pokazuje da ona sve više utječe iza kulisa u Rusiji, ali također odražava duboka previranja u Putinovom režimu.

Galjamov je prethodno tvrdio da bi Putin čak mogao Katerinu, drugu od njegove tri poznate kćeri, pripremiti kao svoju nasljednicu. Navodno je podržava bliski Putinov prijatelj Mihail Kovalčuk (78) - guru protiv starenja, voditelj Kurčatovljevog instituta, vodećeg ruskog nuklearnog instituta.

Tihonova, voditeljica Instituta Innopraktika u Moskvi, počela se pojavljivati ​​na konferencijama i televiziji, ali ne u velikim razmjerima, a do sada je Putin inzistirao da njegova djeca - vjeruje se da ih ima petero - ne budu javne osobe.

Vjeruje se da je neslužbeni integrator svih visokotehnoloških tvrtki u Rusiji te da igra ulogu u kršenju sankcija u ime režima svog oca.

"Krug oko predsjednikove kćeri, Katerine Tihonove, ima sve šanse, s vremenom, preuzeti vlast u zemlji“, rekao je Galjamov ranije ove godine. "To nije najgori scenarij, iako bi se stvari naravno mogle promijeniti. Oni nisu ratni entuzijasti, iako je jasno da ga otvoreno ne kritiziraju. [Njihova] ideja je da Rusija treba promovirati svoje interese mekom moći, a ne vođenjem ratova.“

Katerina je udana za baletana i umjetničkog direktora, Igora Zelenskog (56), koji je ranije bio na čelu Bavarskog državnog baleta. Redovito je privatnim zrakoplovom tajno letjela u München u pratnji državnih tjelohranitelja.

Poznato je da preferira "Vampire Facelift", kozmetički tretman koji koristi Kim Kardashian. Katerini je izvađena krv, zatim obrađena i ubrizgana natrag pod kožu u tretmanu koji košta 4900 eura po sesiji.

Također se podvrgnula botoksu i injekcijama hijaluronske kiseline za liječenje bora na čelu i bora "smijalica" na ustima, kažu izvješća. Ranije je bila udana za najmlađeg ruskog milijardera, Kirilla Šamalova, sada 43-godišnjeg sina bliskog Putinovog prijatelja.

