Ruski predsjednik Vladimir Putin koristi sjevernokorejske trupe kao topovsko meso za uklanjanje mina u ratu protiv Ukrajine, objavio je u petak Daily Star pozivajući se na izvješće portala MK.

Navode da se vojnici sjevernokorejskog vođe Kim Jong-una šalju na smrtonosne misije te da su u regiji Kursk naišli su na niz smrtonosnih zamki koje dosad nisu vidjeli.

Spominju se artiljerijske granate iz SAD-a, Velike Britanije i Bugarske, ručne bombe, protupješačke i protutenkovske mine.

Jutarnji ritual

Podsjetimo, na prvu crtu bojišnice raspoređeno je oko 14.000 sjevernokorejskih vojnika, a vjeruje se da ih je oko četiri tisuće poginulo u borbama, a mnogi nisu ni znali da će završiti u Ukrajini. Vjeruje se da još sto tisuća vojnika čeka "u redu" za slanje.

Zapovjednici tvrde da je svaki sjevernokorejskih vojnik odan isključivo svojem Vrhovnom zapovjedniku, odnosno Kim Jong-unu i da će njegove naredbe izvršiti čak i pod rizikom vlastitog života.

Navodno svako jutro izvode vojni ritual kojim odaju počast domovini. Naizmjenice prilaze zastavi, skidaju kacige i kleče iz poštovanja.

