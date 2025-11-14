FREEMAIL
OTKRIVENI DETALJI /

Kimovi vojnici postali topovsko meso: Putin ih šalje u smrtonosne misije

Kimovi vojnici postali topovsko meso: Putin ih šalje u smrtonosne misije
Foto: Profimedia/ilustracija

Zapovjednici tvrde da je svaki sjevernokorejskih vojnik odan isključivo svojem Vrhovnom zapovjedniku

14.11.2025.
15:18
danas.hr
Profimedia/ilustracija
Ruski predsjednik Vladimir Putin koristi sjevernokorejske trupe kao topovsko meso za uklanjanje mina u ratu protiv Ukrajine, objavio je u petak Daily Star pozivajući se na izvješće portala MK. 

Navode da se vojnici sjevernokorejskog vođe Kim Jong-una šalju na smrtonosne misije te da su u regiji Kursk naišli su na niz smrtonosnih zamki koje dosad nisu vidjeli.

Spominju se artiljerijske granate iz SAD-a, Velike Britanije i Bugarske, ručne bombe, protupješačke i protutenkovske mine.

Jutarnji ritual 

Podsjetimo, na prvu crtu bojišnice raspoređeno je oko 14.000 sjevernokorejskih vojnika, a vjeruje se da ih je oko četiri tisuće poginulo u borbama, a mnogi nisu ni znali da će završiti u Ukrajini. Vjeruje se da još sto tisuća vojnika čeka "u redu" za slanje.  

Zapovjednici tvrde da je svaki sjevernokorejskih vojnik odan isključivo svojem Vrhovnom zapovjedniku, odnosno Kim Jong-unu i da će njegove naredbe izvršiti čak i pod rizikom vlastitog života. 

Navodno svako jutro izvode vojni ritual kojim odaju počast domovini. Naizmjenice prilaze zastavi, skidaju kacige i kleče iz poštovanja. 

POGLEDAJTE VIDEO: Moćni Posejdon sada ima i podmornicu koja će ga nositi, svijet u strahu od Putinovog torpeda

