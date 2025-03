RAT I LJUBAV / Šprajc o svađama i pomirbi: 'E da, ovaj narančasti Đura voli malo grublji *eks'

E da, novi svjetski poredak se stvara neće biti lako nikome tko nema za oružje para. Scene Zelenskog i Trumpa jako su obradovale Rusiju ali i dosta potresla fini svijet, svi u šoku i nevjerici jer se kao ne može tako razgovarati, kakav je to bullying, reket, ucjena, kaubojština, provokacija, svi nešto zgroženi jer takav politički razgovor dvojice lidera na svijetu još nitko nikad nije čuo. Ma nemoj? Pa da svijet nauči hrvatski, vidio bi da mi takav jezik njegujemo već godinama. Za nas je to eto potpuno normalan razgovor bandita i divljaka, plamenog jazavca i ruskog plaćenika, neustrašivog zeca i sramote koju treba maknuti. Gledamo i slušamo to već godinama. Ali bez brige, nije to svađa nego predigra.