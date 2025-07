Zašto nas je taj preljub toliko raspametio? 'Izaziva gađenje i ljutnju, želimo ih kazniti'

To je najsmješniji događaj prošlog tjedna, to je nešto za što su svi čuli, nema medija koji o tome nije pisao, niti osobe koja o tome nema mišljenje. Naravno, govorim o preljubnicima na Coldplayu. Slučaju kakav još nismo vidjeli i zbog kojeg internet gori. I zahvaljujući kojem postoji nova riječ: ​coldplayed​ znači da vas je netko slučajno razotkrio dok varate partnera - ili, biti viđen s krivom osobom u krivo vrijeme na krivom mjestu.

I nije to bila inspiracija za šalu samo Chrisu Martinu, to je predmet tisuća memova, postali su dio scena iz The Officea i Seksa i grada, pa sada recimo znamo da su i Simpsoni predvidjeli da će se ovo dogoditi. Zašto je taj Coldplay-preljub toliko zanimljiv?

Je li to Schadenfreude​, što bi rekli Nijemci? Zluradost? Ono uživanje kad se nekome dogodi nešto loše? Je li to zato što je u pitanju preljub? Na sva ta pitanje u RTL Direktu odgovorio je gost Mojmire Pastorčić, psiholog Igor Mikloušić.

Što je to u ovom slučaju toliko zanimljivo i zbog čega tisuće i tisuće ljudi komentiraju?

Postoji par razloga zbog čega bi ovo moglo biti nama toliko toliko privlačno. Jedna stvar je moralni bijes, ljutnja koju mi osjećamo kad vidimo nešto što je vrlo jasno kršenje određene društvene norme. U ovom slučaju je to preljub. I sad imamo nedvosmisleni preljub. Ljudi imaju potrebu na to reagirati s nekakvim osjećajem gađenja, ljutnje. Imaju potrebu da kazne onoga koji je to učinio. Povijest tih naših emocija se vuče dugo u našu evolucijsku povijest, kad smo imali te nekakve emocije, ljutnje i bijesa prema nekome tko ruši ili prekrši te norme, zato što smo htjeli održavati skladne odnose unutar tih lovačko-sakupljačkih skupina gdje smo bili. Ono što je dodatno kod toga, ta emocija je zamišljena da bude grupna, da mi imamo kolektivnu akciju da kaznimo tog nekog koji je ukrao, povrijedio nekoga ili napravio nekakav preljub. Preljub je doista jedan od onih društvenih grijeha koji mogu narušiti društveno tkivo, tako da je to palo na plodno tlo, a onda, naravno, kako su oni bili nespretni oko svega toga, memovi su preuzeli dalje.

Rijetko kada se dogodi slučaj da se nekog baš tako in flagranti ulovi

Došlo je na volej, reklo bi se, a onda internet preuzme i tu je više teško kontrolirati u kojem smjeru će sve otići.

Je li to ta zluradost koja zapravo čovjeka na neki način veseli?

Ima nešto i u tome. Prošli je naš razgovor bio o onom potonuću podmornice. Tako da da, zlurado se uvijek vraća. To su uvijek nekakvi bogati koji naprave nešto krivo i onda im se život zagorčava ili okonča. A onda se pitamo, pa dobro koliko grozni ljudi moraju biti da se naslađuju nad time. Ali zapravo mi kadgod gledamo nešto online ili na televiziji imam određenu o u razdaljinu od toga, kao da gledamo predstavu kao da gledamo nešto što nije stvarno i onda nekakve naše emocije mogu i aplicirati, a ne razmišljamo o stvarnim životnim posljedicama obitelji koja ovdje pati. Posljedice na mentalno zdravlje. Neke stvari koje će ostati dugo u životima ne samo tih ljudi koji možda jesu krivi za preljub, već i posljedice koje će oni osjetit će biti puno više od onoga što bi možda normalni ljudi koji isto dođu u istu situaciju doživjeli.

Ima nešto i u tome i sam si danas rekao 'i bogati plaču'. Je li stvar u tome da možda malo vole i mrze da je netko negdje predsjednik Uprave?

Nama daje ne samo da se naslađuju na tuđoj nesreći, nego se mi osjećamo dobro. Mi se osjećamo moralno superiorni, nekom tko po svim nekim drugim parametrima je uspješniji u životu nego mi je l', a onda u toj trenutku on je pao i napravio nekakvu grešku. Mi možemo reći, bez obzira na sve nedostatke našeg života, barem nismo ispali kao on. Doduše, ovdje je vrlo vrlo vezan uz taj osjećaj moralne nekakvih vrijednosti.

On je odmah dao ostavku. Koja je poruka? Društvo danas ne prihvaća previše afere, prevaru, varanje, supružnici ili samo ako se to zna?

Ja ne bih ulazio u te detalje. Ne znam kako je pravno riješeno. Možda je narušena interna prava, ali s druge strane moramo znati da i preljub i prekidi i rastave se događaju svakodnevno u uredima po cijelom Zagrebu, u Hrvatskoj i svijetu koji nisu javno vidljivi. Isto tako, ako gledamo statistički velika većina ljudi susreće svoje potencijalne partnere upravo na radnom mjestu. Tako da to nije nezamisliva stvar koja se dogodila samo niz posljedica zbog toga što su imali tu nesreću da je to postalo viralna. Možda na neki način to je dobar podsjetnik za sve druge koji su možda u takvoj situaciji da postupe korektnije i fer prema svojim partnericama i partnerima.

Ili makar ne idu na Coldplay ako već imaju ljubavnika. Preljub je ta neka stvar koja je zanimljiva čovjeku od pamtivijeka

To je jedna od deset Božjih zapovijedi. To integrirano, odavno postoji upravo zbog toga što takve dinamike zaista narušavaju strukturu društva i mogu imati negativne posljedice na veliki broj ljudi. Zanimljivo je, recimo, iz domene psihologije, evolucijske biologije gledati kako različito gledamo na te preljube. Recimo, muškarci su osjetljiviji na fizički preljub, a žene su osjetljivije na nekakve emotivne izdaje ili preljube. I onda postoji i razlog zašto i to postoji. To je zanimljivo područje istraživanja i možda ovakva neka stvar koja dođe u javni spektar i dobro da se iskoristi kao prilika da naučimo nešto više o psihologiji. Tako da je iz nečeg smiješnog možda došlo i nešto edukativno, a možda i neki ljudi koji su sad u toj situaciji i malo više razmisle o svojim djelima.

Neki način ovo je zapravo lekcija o snazi društvenih mreža, ne postoji više privatnost?

U ovom trenutku stvarno možemo govoriti - oni su to zaslužili i nitko ih nije tjerao. No s druge strane, društvene mreže često divljaju prije nego što se sve informacije provjere i posljedice na ljude koji su time zahvaćeni budu nesagledive. Znamo iz iskustva da upravo zbog tog i momenta da se snima i da se brzo širi i to što se onda kasnije vrlo teško makne s interneta i ostavlja dugoročno posljedice ne samo na mentalno, pa kasnije fizičko zdravlje tih ljudi, nego i šire - na njihovih obitelji. To poteže niz pitanja vezanih uz etiku i za nas kao osobe koje koriste društvene mreže koje to šire na medije u generalno. To su sve nekakve nove situacije u kojima se teško snalazimo. A velim, dok mi uspijemo reagirati, a stvar se već kao požar proširila i onda je teško kontrolirati.

Na kraju dana, imamo odličnu reklamu za Coldplay i za astronome

Ja sam na početku mislio da je to sve nekakav PR za tu firmu, ali ispada da nije. Ali sigurno će im u nekom trenutku porasti cijena: nema loše reklame.