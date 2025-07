Nije samo Plenković, Čačić za Direkt otkrio da je skinuo 30 kilograma s hladnom španjolskom juhom

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

ČUDESNI GAZPACHO /

Nema tko nije primijetio - premijer Andrej Plenković izgleda bolje nego ikad. Vidno je mršaviji, izgubio je 15 kilograma u nekoliko mjeseci. Sve nakon operacije na srcu u ožujku. Mediji su doznali da više ne jede večeru, da izbjegava crveno meso, ali i da je zavolio gazpacho, španjolsku hladnu juhu. Pa da vidimo, što to jede i kako to mršavi naš premijer.

Rajčica, krastavci, paprika, luk, češnjak, maslinovo ulje, bosiljak, sol i papar. To je ta slavna španjolska juha za koju vam ne treba ni štednjak. Hladna juha od sirovog povrća odlično je osvježenje za ljetne dane. Pa su nam je danas pripremili u jednom zagrebačkom restoranu. A nutricionisti su nam objasnili da ima malo kalorija, pa čak i kad u nju dodate stari kruh, kako se to po španjolski tradicionalno radi.

Nije premijer jedini. Direkt je doznao i da je i bivši potpredsjednik Vlade i ministar gospodarstva Radimir Čačić također jeo gazpacho. Uz juhu, sok od rajčice i vitamine, kaže da je uspio skinuti 30 kilograma.

"Gazpacho je naravno savršeni izum, to je u prijevodu blendirana šopska salata bez sira. Napravite sopsku i blendirate i to je to. Jako dobro, odlično, lakše se mršavi. Kad se svede na kalorije to je negdje 800 do 100kcal dnevno. Mršovite kg i kg i pol tjedno i uporno tako. To sam jeo svaki dan ništa drugo nisam jeo, a obzirom da je moj raspon u kilama od 96 do 142 onda relativno često primjenjuje to. Izgubim 10 do 15 kg do 20, a onda ih vratim. Sad sam negdje između", rekao je Čačić.