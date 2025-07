Legendarni frontman za Direkt o bivšoj iz Hrvatske i Coldplay ljubavnicima: 'Ja ugasim svjetla...'

U Zagrebu večeras nastupaju Queens of The Stone Age. Ma i ako mislite da za njih niste čuli: čuli ste i Little Sister i No One Knows, to je jedan od zadnjih velikih bendova, a frontman Josh Homme muzičar koji je radio i s Lady Gagom i Arctic Monkeysima.

Misle li i dalje da je Donald Trump narcisoidni plitki fašist i jesu li se Coldplay ljubavnici mogli dogoditi na njegovom koncertu: svašta je doznala naša Anja Romić koja je razgovarala s legendarnim frontmanom.

Osjećamo se jako privilegirano jer je Zagreb jedini grad u sklopu europske turneje u kojoj svirate dva puta. Zašto?

Svi to spominju. Zato što su se ulaznice tako brzo rasprodale pa smo se odlučili na dvije noći. I da, to je divna stvar. Jako sam sretan, to je jako kul.

Jeste li pokupili neku riječ na hrvatskom ili možda naše poznate psovke?

Govno?

Samo to?

Volim te? Znači li to "volim te"? Kada sam imao 13, imao sam djevojku iz...

Hrvatske?

Da, bila je iz Hrvatske. Rekla mi je i jedno i drugo.

Ima smisla.

I takav sam od tada.

2017. ste bili vrlo vokalni o Donaldu Trumpu. Citirat ću vas: 'Ovaj čovjek je plitak, nesposoban, proglasio više bankrota, skučenog uma, nije u toku, objektivizirajući, potiče na povraćanje, fašist, klaunovski penis...' Što mislite danas?

Iznenađen sam da sam to uopće rekao. Tako se osjećam, ali ne želim pričati o politici. Mislim da je to jedini put da sam progovorio o politici. Ne interesira me biranje strana za ljude. Želim ujediniti ljude u mraku. Želim da se ljudi i s lijeva i s desna napiju, plešu, ljube se, probude se u istom krevetu i da razmišljaju što se dogodilo. Da, rekao sam to, ali politika nije moja stvar. Mislim da su i lijevi i desni sje*ani koliko mogu biti i iskreno - nije me briga.

Liam Gallagher je jednom rekao Troyju da biste trebali zajedno svirati, budući da su oni najbolji bend na svijetu, a vi drugi najbolji. Postoji li ta mogućnost, da imate zajedničku turneju?

To je na njima, naravno da bih išao na turneju s Oasisom. Mislim da su glasni i jako potrebni za rock'n'roll. Mislim da su odličan bend s odličnim pjesmama. Nikada se nisam družio s obojicom u isto vrijeme. Mislim da se ni oni nikad nisu međusobno družili. Obojica su toliko zabavni.

Zadnjih dana u medijima se priča o ljubavnicima koji su razotkriveni na Coldplayjevom koncertu.

Ja sam ih spojio!

Jeste?

Sada mogu priznati.

Kako biste vi reagirali da se to dogodilo na vašem koncertu?

Gledajte, ja ne stavljam ljude u centar pozornosti. Ja ugasim svjetla. Tako da se to vjerojatno nikada ne bi dogodilo. To je jedna teška situacija, ali mislim da ljudi rade ono što žele raditi u mraku i često ono što rade u mraku bude mračno samo po sebi. Ali moj posao je ugasiti svjetla, a ne ih upaliti.

Možete li mi nešto reći o svom iskustvu s Iggyjem Popom ili Paul McCartneyjem? Kako je raditi s nekime tko je dosegao status legende?

Volim Paula. Mislim da je Paul jako smiješan. Puno priča, ali ima puno toga za reći. Obojica volimo tekilu i to je nešto što smo zajedno radili i jako cijenim to vrijeme provedeno s njim, jer mislim da je mašina od tekstopisca i mislim da dobro odrađuje posao u teškim okolnostima.

Okej, sad brzopotezna pitanja! Foo Fightersi ili Eagles of Death Metal?

Eagles of Death Metal

Stonesi ili Beatlesi?

The Stooges.

Lennon ili McCartney?

Iskreno? McCartney, iskreno.