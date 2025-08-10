Zadarska riva gori od tradicije: 'Noć punog miseca' donosi feštu okusa i klapske pjesme

BAKLJE, VINO I NINSKI ŠOKOL /

Zadarska riva već se tri noći pretvara u pozornicu tradicije, okusa i običaja, a vrhunac, uz svjetlost baklji i svijeća, te klapske pjesme i mirise domaće spize bit će večeras. Jer slijedi finale manifestacije Noći punog miseca. Posjetitelji će obilaziti starinske konobe i štandove s delicijama zadarskog kraja, od ninskog šokola do smokava, sira, vina i rakije.

Reporterka RTL a Danas Nikolina Radić razgovarala je s gastro organizatorom Noći punog miseca Renatom Kraljevom. Cijeli razgovor pogledajte u videu