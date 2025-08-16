Vikend će biti izrazito vruć, no stiže frontalni poremećaj: Evo kakvo nam vrijeme donosi

Radni dio tjedna prošao je u znaku izražene vrućine, a slično ulazimo u vikend. No, nazire se kraj toplinskog vala u nedjelju i početkom idućeg tjedna. Naime, sjevernije od nas se premješta frontalni poremećaj, koji će dijelom okrznuti naše krajeve pa će se atmosfera prolazno destabilizirati u drugom dijelu vikenda.

SUBOTA

Ujutro još pretežno vedro i sunčano, malo promjenjive naoblake, većinom umjerene može još biti ponegdje u Dalmaciji. Malo mirnije, ali bura i dalje na sjevernom Jadranu umjerena, pod Velebitom mjestimice u početku i jaka.

Sredinom dana i poslijepodne u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj ostaje vrlo vruće, uglavnom oko 34-35 °C. No, bit će češćeg razvoja oblaka, a lokalno može biti pljuskova i grmljavine, osobito sjevernije od Zagreba gdje prolazno mogu biti izraženiji uz nakratko jak vjetar.

I na istoku izražena vrućina, ali uz lokalno jači razvoj oblaka moguć poneki pljusak praćen grmljavinom. No, gdje se dogodi pljusak može biti intenzivniji. Nestabilnosti se uglavnom očekuju u Podravini i oko slavonskog gorja, gdje prolazno uz njih može biti jakog na udare olujnog vjetra, a ne može se isključiti ni mogućnost tuče.

U Dalmaciji barem djelomice sunčano, ali uglavnom suho. Rijetko koji pljusak moguć uz samu granicu sa BIH. Opet vrlo vruće, ali malo podnošljivije duž obale i na otocima uz slab vjetar s mora. U zaleđu zato temperatura do 37 °C.

Na sjevernom Jadranu ostaje većinom sunčano uz iznimno visoke temperature i najvišu opasnost djelovanja vrućine na zdravlje, a predah neće biti ni u višem gorju. Bura će prolazno malo oslabjeti, slaba samo u Velebitskom kanalu, drugdje sjeverozapadnjak i jugozapadnjak.

IDUĆIH DANA NA KOPNU

Slijedi popuštanje vrućine. Doduše u nedjelju uz više oblaka povećana je vjerojatnost za mjestimičnu kišu i grmljavinu, a mogući su i jači pljuskovi. Temperatura zraka niža uz sjeverni vjetar, a uz više vedrine početkom novog tjedna i noći ugodnije. Jedno jače naoblačenje stiže od četvrtka sa zapada.

IDUĆIH DANA NA MORU

Na Jadranu promjena krajem tjedna uglavnom u vidu jačanja bure i nešto niže temperature. Bit će manje vruće, ali od ponedjeljka se tako prekida ova toplinski val. Lakše će se spavati, a i dnevna vrućina znatno podnošljivija. Jače pogoršanje s kišom i pljuskovima moguće u drugom dijelu idućeg tjedna uz sve izraženiju južinu, a moguće su tada i obilnije oborine na sjevernom dijelu.