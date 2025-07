Uspjelo im je nezamislivo! Imaju goste zimi, ali i ljeti: Evo zašto ovdje svi hrle u srpnju

U Slavici kod Fužina bajkovita kuća prima 12 ljudi! U njoj šank, stol, stolci - sve u drvu, ručni rad. Baš kao i kreveti u sobama na katu. Cijena 450 eura za noć.

"S time da je kuća za 12 osoba i kada to podijelite, cijena je 37,50 po osobi. Kuća ima 5 soba, 3 kupatila, 2 wc-a, veliki dnevni boravak, kuhinju, blagavaonu, infracrvenu saunu, jacuzzi, konobu s otvorenim ognjišćem, kaže Tina Rački, vlasnica kuće za odmor u Slavici.

Uz nju je još jedno zdanje koji je prostor za druženje. Na katu je biljar, pikado i kutak za djecu. Ispred je trampolin, teren za odbojku, golovi za nogomet.

"U odnosu na more, za tu cijenu dobijete mobilnu kućicu od 35 kvadrata", kaže Tina.

Rast noćenja i kvalitete smještaja

Lipanj je Gorskom kotaru donio 6 posto više noćenja no lani. Stalno raste kvaliteta usluge pa je u pet godina smještaj s 4 i 5 zvjezdica porastao za 100 posto!

U Liču se iznajmljuju dvije kuće za odmor, uz njih niče i treća! Svaka je za četiri osobe, a uređenje je oličenje šarma. Cijena lanjska!

"Sastoje se od dvije dvokrevetne sobe s dvije kupaonice. Što se tiče cijene, u slučaju da gosti borave 6 do 7 noći, cijena na noć je oko 150 eura. Osmi mjesec je gotovo kompletno popunjen, deveti se pomalo puni, ali evo ima još nešto perioda kada se može iznajmiti", kaže Ena Vlahović, privatna iznajmljivačica iz Liča.

U kući je sauna, ispred nje jacuzzi. I iznenađenje za goste, tri konja.

"Pa gosti su u biti oduševljeni, pogotovo kad se tu ispred kuće nešto radi s njima jer evo to je nešto što ne viđaju svugdje i nešto novo za vidjet, onda imaju sto pitanja, svi ih žele nahranit, djeca dođu uvijek pomaziti", kaže Nina.

Autohtona ponuda

Pogodnost je da gosti koji unajme ove kuće imaju popust u obližnjem restoranu istih vlasnika. U ponudi dominiraju autohtona jela od divljači.

"Na prvom mjestu gulaš od jelena, but jelen, medvjed kad ga imamo. Veprić pod pekom, zatim još raznorazne steakove od divljači", kaže Miloš Radojčić, šef kuhinje restorana u Fužinama.

Juhe od gljiva, bundeve, koprive - sve lokalno. Obitelj s Krka, kaže nam, uživa pa uspoređuju omjer cijene i kvalitete s onom na moru.

"Ovdje je u gorskim predjelima većinom taj omjer bolji nego na moru, tako da definitivno se isplati doći!", kaže Andrej Blažević iz Malinske.

O cijenama nema dvojbi

Vlasnik hotela s četiri zvjezdice u Fužinama o cijenama nema dvojbi. Kod njega soba za dvoje, uzme li se više noći, s uključenim doručkom košta 120 eura.

"Pa ako gledamo naše kolege jeftinije je nekakvih 35 do 40 posto! - U odnosu na more? - U odnosu na more, tako je!", kaže Andrej Kauzlarić, vlasnik hotela u Fužinama.

Vide to i turisti.

Svakako su cijene prihvatljivije nego na moru, a imati godišnji odmor ovdje u Gorskom kotaru naspram mora, da, zašto ne?! Mislim puno je zrak bolji, temperature su ugodnije nego na moru", kaže Sonja Toš iz Zagreba.

Pa ne boli glava ni od vrućine ni od cijena. A do mora je samo pola sata vožnje.