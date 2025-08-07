Šef DHMZ-a otkrio što nas čeka do kraja ljeta: 'Hrvatska je u rubnoj zoni...'

Prvi čovjek Državnog hidrometeorološkog zavoda Ivan Guttler bio je gost RTL Danas i otkrio što nas čeka do kraja ljeta.

Stiže nam prvi toplinski val. Koliko će potrajati, kolike ćete temperature biti za ovo ljeto?

Treći ovoljetni toplinski val već sutra polako počinje u dijelovima Hrvatske, vrhunac u nedjelju. Za neke Hrvatske smo stavili narančasto upozorenje na opasne vremenske uvjete, a poslije nedjelje malo nešto niže temperature. U principu čitav tjedan su visoke temperature. Govorimo o temperaturama u djelima Hrvatske do 40 stupnjeva. Ne možemo isključiti te dijelove, između 35. i 40. Tu je posebno bitno naglasiti noći koje mogu, nažalost, biti preko 25 stupnjeva minimalna temperatura. Mnogim našim građanima takve noći otežavaju miran san.

Kakav je bio srpanj, što kažu podaci o temperaturama?

Pa zapravo iznenađujuće. Imali smo nekoliko hladnijih razdoblja, međutim, kada čitav mjesec uzmemo u obzir otprilike pola Hrvatske imamo kategoriju toplih anomalija. Ploče, Knin, dijelovi Slavonije. Kiše je također bilo na obali, na Pločama je i pet puta više nego što je prosječno u srpnju. Imali smo nekoliko tih vremenskih iznenađenja, oluje u Slavoniji 7.7., u Splitu 8.7. Dosta uzbudljiv mjesec, na kraju topao i kišan.

Jer to sve uobičajene ili neuobičajeno za srpanj i kolovoz?

U principu uobičajeni događaj. Klimatološki definiramo ljeto kao šesti, sedmi i osmi mjeseca.

Jesu li te oluje sad postale razorniji?

Tendencija je u jednom aspektu. Nekako ulazimo u rubno područje. Postoji dosta intenzivnije. Nažalost, procjene su da i 300 posto su češća pojava zrna velikih dimenzija na polju sjeverne Italije, ne još u Hrvatskoj. Hrvatska je tu nekako u rubnoj zoni, ali često nas znaju uhvatiti te situacije, nastanak olujnih sustava na području sjeverne Italije koje onda prelaze preko Slovenije, Hrvatske i naših područja.

Po čemu je ovo ljeto drukčije od prošlogodišnjeg?

Prošlogodišnje ljeto bilo karakteristično da smo imali nekoliko toplinskih valova, temperature ispod 40 stupnjeva ali su dosta dugo trajali toplinski valovi, deset dana do dva tjedna. Toplinski valovi ovo ljeto su nešto kraći. Pogotovo je drugi toplinski val. Val ispred nas sad u kolovozu, mogao bi podsjećati na ljeto prošle godine.

Što nas čeka do kraja ljeta?

Naše građane pozivamo da prate prognoze. Zaista očekujemo razdoblje povišenih temperatura, bez oborine. To će možda podići rizik za naše najslabije građane, na djecu, na starije, postat će rizik od požara otvorenog tipa. Ostatak mjeseca postepeno se vraćamo na normalne temperature i količinu oborina.

Vidjeli smo da je Alka prošli tjedan odgođena. Je li se to moglo bolje predvidjeti i izbjeći?

Imali smo nekoliko velikih događaja u zadnjih mjesec dana, koncerata i velikih događaja s obzirom na obilježavanje 30 godina od Oluje. Imali smo visoke količine oborina u Sinju. DHMZ je izdao upozorenja za to područje, ali srećom ovu nedjelju ipak će imati stabilnije uvjete, možda čak za druga, krajnost previsoke temperature.

Jesu li vas organizatori konzultirali oko prognoze za Alku?

Nisu, ali za neke druge događaje zaista postoji dobra suradnja zadnjih par godina s Ministarstvom branitelja, s MORH om kada se organiziraju takva velika okupljanja i desetak dana ranije počnemo im donositi prognoze.

Sada će u Sinju biti ekstremno vruće

Zanimljive promjena, od nedjelje do nedjelje. Ne možemo izbjeći 30 stupnjeva. U takvim uvjetima treba piti dovoljno tekućine, dovoljno hlada, izbjegavati direktni izlazak na sunce. Pogotovo za naše najranjivije skupine građana, bolesne starije, djecu.

Je li DHMZ konzultiran, primjerice oko Oluje, mimohoda Thompsonova koncerta?

Tu je bilo primjera suradnje s MUP-om i s Ministarstvom branitelja. U zadnjih nekoliko godina svaki put takvih većih događanja na otvorenom postoji protokol u kojem dobivaju takve prognoze. Za to područje dostavlja se svakodnevno izvješće kako bi pomoglo organizatorima o privremenoj pripremi. Srećom, svi veliki događaj su imali lijepo vrijeme.