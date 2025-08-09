Pretilost kod Hrvata raste! Nutricionist: Evo zašto hamburger od 700 kalorija nije vrijedan zalogaja

Dok jedni kupuju svježe namirnice i biraju domaću hranu, drugi posežu za brzim obrocima i gotovom hranom. Mnogi Hrvati i dalje jedu kao nekada, no pretilost raste.

"Povrće, malo mesa i kupujem sve što je tako, dijetno", kaže nam Mila iz Zagreba.

„Mi smo jeli skromnije, puno skromnije. Hrana je bila drugačija, salama i šunka su bili za blagdane, a svaki dan kruh namazan sa nečim", tvrdi Zagrepčanka Marija.

Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, svaki treći Hrvat bori se s prekomjernom težinom. Britansko istraživanje pokazalo je da prerađena hrana znatno više deblja.

"Neprocesirana hrana ima veću nutritivnu gustoću i manju energetsku gustoću, pa se može pojesti više hrane uz manje kalorija", objašnjava nutricionist Marko Šimić.

Primjerice, hamburger iz lanca brze hrane s oko 700 kalorija može se zamijeniti obrokom od tri slijeda pripremljenim od svježih namirnica.

Šimić dodatno ističe razliku između gotovih energetskih pločica i domaće hrane.

"Gotove pločice često imaju puno dodanih šećera, dok zobene pahuljice sa svježim voćem i povrćem sadrže samo prirodne šećere".

Osim što domaća hrana ne sadrži umjetne dodatke poput emulgatora i aroma, fitness trener Ivan Alen Pavić savjetuje izbor hrane bogate vlaknima i vodom

„Žitarice cjelovitog zrna i svježe povrće pomažu u osjećaju sitosti i zdravoj probavi", objašnjava.

No za pripremu takvih obroka treba vremena i truda, pa mnogi ipak biraju gotove proizvode koji su praktični i često jeftiniji.

"Ekološka hrana da nema neki veliki rast u potrošnji iz razloga što je to još uvijek relativno skupa i proizvodnja a onda je to i potrošačima skuplje.", kaže nam Zvjezdana Blažić, konzultantica u poljoprivredno - prehrambenoj industriji.

„Povratak na prirodnu i organsku hranu možemo očekivati samo ako takva hrana postane znatno pristupačnija.“

Dakle povratak na prirodno, organsko i cjelovito, možemo očekivati jedino ako takva hrana značajno pojeftini.