Životinje mu leže, šepaju i slina im curi: Stočar Ivan iz Karojbe bori se s bolesti plavog jezika

Bolest plavog jezika potvrđena je u Karojbi, istarskom gospodarstvu koje broji oko 135 ovaca i koza. Simptomi su se pojavili iznenada. "Utvrdili smo najprije da životinja više neće konzumirati hranu i piće. Nakon toga puno vremena provodi ležeći, i počinje joj slina na usta, a šepa na jednu nogu", kaže stočar iz Karojbe Ivan Šolić.

Od devet pozitivnih životinja jedna je uginula, a ostale se uspješno liječe antibioticima. Budući da se bolest ne prenosi izravno među životinjama, nego putem komaraca, Šolić je proveo i mjere zaštite protiv prijenosnika.

Isto čine i stočari na kontinentu. "Zaprašujemo oko štale protiv komaraca, jednostavno pazimo, gledamo svaki dan stado da vidimo jel nekaj drugačije nego je to bilo jučer", govori Zoran Marciujuš iz Pušćina. Njegovu farmu s 450 koza bolest zasad zaobilazi, no oprez je pojačan jer se zaraza širi brzo.

Prema podacima Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, u posljednjih tjedan dana bolest plavog jezika potvrđena je na 27 gospodarstava u šest županija: Splitsko-dalmatinskoj, Ličko-senjskoj, Primorsko-goranskoj, Istarskoj, Karlovačkoj i Krapinsko-zagorskoj. Riječ je o područjima u kojima stočari trebaju pojačati oprez.

Očekuje se daljnje širenje bolesti

Komarci koji prenose bolest mogu nošeni vjetrom letjeti i do 700 kilometara. Ministarstvo očekuje daljnje širenje bolesti i preporučuje dodatne mjere. „Pogotovo u jutarnjim i večernjim satima kad su komarci najaktivniji životinje drže zatvorene. Također isto da pojačaju čišćenje nastambi gdje se drže ovce te da izbacuju gnojnice, stelje i sve mokro kako se ne bi izlegli komarci“, poručuje državni tajnik Ivan Matijević.

U Dalmatinskoj zagori i dalje traje borba protiv bedrenice. „Trenutno imamo 184 zaprimljena uzorka, od toga je 150 stavljeno u obradu. Ova razlika do 150 do 184 su proglašeni nepodesivi za obradu jer su došli u truležnom stanju. I imamo 97 pozitivnih“, navodi Matijević.

Na istoku zemlje afrička svinjska kuga zasad se ne širi, zone nadzora i zaštite su ukinute, no gospodarstva na kojima je bolest potvrđena ostat će prazna i iduće godine.

Za stočare poput Ivana Šolića, posljedice plavog jezika osjećat će se i iduće sezone. „Sad je sezona parenja, vjerojatno ove životinje neće ostati bređe. Tako da sljedeće godine od ovih životinja koje su preboljele plavi jezik ne očekujem pomladak a ni mlijeko. Što se tiče plavog jezika za Istru, nije najavljena nikakva odšteta, nije najavljeno besplatno cjepivo, već po želji na teret vlasnika“, kaže. Kako bi pokrio gubitke, iduće godine janjad i jarad namjerava prodavati skuplje.